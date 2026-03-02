Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

La picante afirmación de Arturo Vidal contra Rodrigo De Paul: “Si lo cruzo le meto una dura”

En un podcast el chileno recordó un cruce que tuvo con el jugador de la Selección Argentina y bromeó al respecto.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Arturo Vidal con la camiseta de la Selección de Chile.
© GettyArturo Vidal con la camiseta de la Selección de Chile.

A lo largo de su carrera el mediocampista chileno Arturo Vidal fue conocido no solo por su rendimiento en las canchas, sino que también por sus declaraciones polémicas fuera de las mismas. Ahora, volvió a estar en el foco de las noticias por un dicho contra Rodrigo De Paul. 

En medio de un podcast que realizó con el ex futbolista Jefferson Farfán y con Roberto Guisazola, el jugador de Colo Colo de Chile fue consultado sobre su relación con sus rivales y si se lleva mal con uno de ellos. Allí reveló que con De Paul no quedaron bien las cosas tras un partido entre su selección y Argentina. 

“Ahora, últimamente, en el último partido con Argentina con De Paul, por canchero”, explicó respecto a un cruce que tuvo con el futbolista de Inter Miami en el pasado duelo por las Eliminatorias Conmebol. Además, agregó entre risas: “Lo tengo ahí, me lo cruzo y le meto una dura”.

Tweet placeholder

Luego de esto, el ‘King’ participó de un ping pong, en el que tuvo que elegir quién es mejor entre dos jugadores. Una de las preguntas fue “¿Arturo Vidal o De Paul?”, a lo que respondió con un gesto tapándose la cara y luego agregó: “¿Vos me estás preguntando en serio?”.

Arturo Vidal eligió entre Messi y Ronaldo

Otro de los temas que tocó el chileno fue el debate que está instalado en el mundo del fútbol desde hace más de 15 años, sobre quién es mejor, si el argentino Lionel Messi o el portugués Cristiano Ronaldo por la rivalidad que tuvieron dentro del campo de juego. 

Publicidad
Lionel Messi marcó un doblete para Inter Miami y se acercó a Cristiano Ronaldo: cómo está la lucha por llegar a los 1000 goles

ver también

Lionel Messi marcó un doblete para Inter Miami y se acercó a Cristiano Ronaldo: cómo está la lucha por llegar a los 1000 goles

“Messi, Messi directo. Los enfrenté a los dos y jugué con Leo y Leo está en otro planeta”, respondió sin dudar Vidal, quien compartió plantel con la Pulga durante su estadía en Barcelona, desde 2018 a 2020, en donde cosecharon dos títulos a nivel local.

Datos claves

  • Arturo Vidal criticó a Rodrigo De Paul calificándolo de “canchero” en un podcast con Jefferson Farfán.
  • El conflicto entre ambos futbolistas se originó en el último partido de Eliminatorias Conmebol.
  • El mediocampista de Colo Colo afirmó que golpearía al jugador de Inter Miami al cruzárselo.
Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Si Cavani no tiene un gesto con el club, Boca debe tomar la decisión de rescindirle el contrato

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
De Paul fue tendencia en el triunfo del Atlético Madrid al Barcelona por un insólito motivo
Fútbol europeo

De Paul fue tendencia en el triunfo del Atlético Madrid al Barcelona por un insólito motivo

Sueño cumplido para los niños: la historia detrás del festejo de De Paul
Selección Argentina

Sueño cumplido para los niños: la historia detrás del festejo de De Paul

De Paul le dedicó una historia a Messi luego del triunfo de Argentina
Selección Argentina

De Paul le dedicó una historia a Messi luego del triunfo de Argentina

La cariñosa historia de Dibu Martínez para De Paul: "Que lindo beso te di"
Selección Argentina

La cariñosa historia de Dibu Martínez para De Paul: "Que lindo beso te di"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo