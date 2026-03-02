A lo largo de su carrera el mediocampista chileno Arturo Vidal fue conocido no solo por su rendimiento en las canchas, sino que también por sus declaraciones polémicas fuera de las mismas. Ahora, volvió a estar en el foco de las noticias por un dicho contra Rodrigo De Paul.

En medio de un podcast que realizó con el ex futbolista Jefferson Farfán y con Roberto Guisazola, el jugador de Colo Colo de Chile fue consultado sobre su relación con sus rivales y si se lleva mal con uno de ellos. Allí reveló que con De Paul no quedaron bien las cosas tras un partido entre su selección y Argentina.

“Ahora, últimamente, en el último partido con Argentina con De Paul, por canchero”, explicó respecto a un cruce que tuvo con el futbolista de Inter Miami en el pasado duelo por las Eliminatorias Conmebol. Además, agregó entre risas: “Lo tengo ahí, me lo cruzo y le meto una dura”.

Tweet placeholder

Luego de esto, el ‘King’ participó de un ping pong, en el que tuvo que elegir quién es mejor entre dos jugadores. Una de las preguntas fue “¿Arturo Vidal o De Paul?”, a lo que respondió con un gesto tapándose la cara y luego agregó: “¿Vos me estás preguntando en serio?”.

Arturo Vidal eligió entre Messi y Ronaldo

Otro de los temas que tocó el chileno fue el debate que está instalado en el mundo del fútbol desde hace más de 15 años, sobre quién es mejor, si el argentino Lionel Messi o el portugués Cristiano Ronaldo por la rivalidad que tuvieron dentro del campo de juego.

Publicidad

Publicidad

ver también Lionel Messi marcó un doblete para Inter Miami y se acercó a Cristiano Ronaldo: cómo está la lucha por llegar a los 1000 goles

“Messi, Messi directo. Los enfrenté a los dos y jugué con Leo y Leo está en otro planeta”, respondió sin dudar Vidal, quien compartió plantel con la Pulga durante su estadía en Barcelona, desde 2018 a 2020, en donde cosecharon dos títulos a nivel local.

Datos claves