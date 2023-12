Atlético Mineiro no quiee quedarse afuera del Súper Mundial de Clubes y, pese a que aún tiene chances de clasificar, quiere asegurarse un posible lugar. Es que la chance de llegar al torneo a través del ranking CONMEBOL es imposible debido a la cantidad de equipos brasileños clasificados. Pero, para evitar esto, prepara una estrategia para convencer a la FIFA de jugar este certamen en 2025.

La idea del ‘Galo’ es jugar el Súper Mundial de Clubes sea como sea debido al gran beneficio económico que eso representa. Sin embargo, la única chance que tiene de hacerlo es si sale campeón de la Copa Libertadores 2024, ya que por ranking CONMEBOL no lo puede hacer debido a las reglas que impuso la FIFA. Este es el punto que quiere cambiar este equipo, lo que podría perjudicar, sobre todo, a Boca, que está entre los primeros lugares de este listado.

Cabe destacar que para este nuevo Mundial de Clubes de 32 equipos, que se jugará cada cuatro años, CONMEBOL tiene seis plazas disponibles. FIFA decidió que los últimos cuatro campeones de la Copa Libertadores (es decir, los de las ediciones 2024, 2023, 2022 y 2021) clasifiquen automáticamente, mientras que los dos lugares restantes los tengan los dos mejores clubes del ranking CONMEBOL.

Sin embargo, hay una regla que FIFA tiene e impide que Atlético Mineiro pueda participar. No puede haber más de dos equipos de un mismo país en el certamen, a no ser que hayan sido campeones en sus respectivas confederaciones. Por caso, Brasil ya tiene tres equipos (Flamengo, Palmeiras y Fluminense), por lo que sus equipos por ranking CONMEBOL ya no pueden clasificar. Aquí es donde el ‘Galo’ planea reclamar ante FIFA.

La estrategia de Atlético Mineiro para jugar el Súper Mundial de Clubes

La idea de Atlético Mineiro es asegurar su lugar en el Súper Mundial de Clubes sea como sea. La posibilidad de que esto ocurra mediante el título de la Copa Libertadores 2024 es realmente difícil, aunque no imposible. Por eso, buscan una mejor oportunidad a través del ranking CONMEBOL.

Según explicó en su canal de YouTube, Camisa Doze, el periodista Thiago Fernandes asegura que los dirigentes del ‘Galo’ ya planean una estrategia para ir ante la FIFA para lograr convencerla de cambiar las reglas. El objetivo es que anulen la norma de la cantidad de equipos por país, a fin de que puedan clasificar a través del ranking CONMEBOL.

El plan corre por cuenta de los dueños de la Sociedad Anónima que comanda el departamento de fútbol de Atlético Mineiro, 4 R’s. Le pedirían al presidente de la institución, Sérgio Coelho, quien tiene buena relación con CONMEBOL, que sea el encargado de llevar su reclamo a FIFA e intentar el cambio en el reglamento del límite de países permitidos.

Los dueños de Atlético Mineiro quieren aprovechar el gran rédito económico que ofrece el Súper Mundial de Clubes de la FIFA de 2025. Todavía no están anunciado los premios para cada club, pero según trascendió, el campeón podría embolsarse una cifra de 100 millones de dólares.

¿Por qué Atlético Mineiro podría dejar afuera a Boca?

Hasta el momento, según informó FIFA, el ranking CONMEBOL está comandado por Boca Juniors. Los clubes argentinos, que no ganaron ninguna edición de las últimas tres disputadas (falta la cuarta de 2024), sí han tenido grandes resultados durante este tiempo. FIFA reconoce en cada uno de sus rankings de clubes para el Súper Mundial de Clubes los resultados de las cuatro competencias clasificatorias a dicho torneo.

Como Boca tuvo buenos resultados, encabeza este ranking. Aunque, no puede clasificar por título de Libertadores en 2024 (El ‘Xeneize’ no se clasificó) podrá ir al Súper Mundial de Clubes por la vía del ranking. Sin embargo, si FIFA decide hacer caso al posible reclamo del Mineiro, todo cambia.

Cabe aclarar que FIFA descartó a todos los clubes brasileños de este ranking CONMEBOL debido a que ya hay, al menos, dos clubes brasileños, en la competición. Si no existiese esta regla, Mineiro estaría por arriba de Boca y River y tendría fuertes chances de clasificar al Súper Mundial de Clubes. De todas maneras, el ‘Millonario’, con algunos buenos resultados, superaría a su clásico rival y lo dejaría fuera de esta competencia en 2025. Boca, al no clasificar a la Libertadores 2024, no sumará puntos.

¿Qué es el Super Mundial de Clubes 2025?

A partir del 2025, FIFA implementará un nuevo formato en el tradicional Mundial de Clubes. Emulando una Copa del Mundo de selecciones, el certamen contará con 32 equipos clasificados, que accederán por un período de cuatro años, además del ranking de cada confederación.

Al igual que en el Mundial, los clubes serán divididos en 8 grupos con 4 participantes en cada uno. Estados Unidos será el primer anfitrión y tendrá un cupo para un club de aquel país, independientemente de los que puedan acceder a través de las vías de Concacaf.

Todos los equipos clasificados al Super Mundial de Clubes 2025