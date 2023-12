Habiendo podido hacer de una vez por todas el anuncio oficial de Diego Martínez como su nuevo entrenador, en Boca aceleran la puesta en marcha del proyecto 2024 para lo que tanto Juan Román Riquelme como otros integrantes del Consejo de Fútbol ya trabajan en la llegada de refuerzos. En el mismo sentido, esperan no tener salidas que resientan el plantel y es por ello que están dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para retener a Valentín Barco.

Con una aparición sobresaliente en 2023, mostrando la personalidad y el talento necesario para con nada más que 19 años alzarse como figura en un club con niveles de presión que no encuentran similitud en el resto del mundo, El Colo no tardó en tentar a los equipos más poderosos de Europa, haciendo que la cláusula de rescisión de 10 millones de euros dispuesta en el contrato que firmó a inicios de este año con extensión hasta diciembre de 2024 quedara demasiado corta.

Ya desde el viernes el periodista Augusto César había anunciado que el Consejo de Fútbol estaba listo para enviar una oferta de renovación al jugador que lo convierta en uno de los futbolistas con mayor salario del plantel a cambio de que se acepte doblar el valor de su cláusula. Es decir, fijarla en 20 millones.

La novedad de este sábado es que según un tuit que publicó el periodista Fafi Pérez, quien sigue de cerca el día a día del Xeneize, Juan Román Riquelme y compañía ya pasaron de la planificación a la acción: “Plan renovación en marcha”, escribió en sus redes sociales para ilusionar a todos los hinchas de Boca.

Mientras tanto, en Boca continúan asegurando que desde Europa no llegó ninguna oferta formal por Valentín Barco, quien este año, tras ser subido al primer equipo por Jorge Almirón, participó de un total de 32 partidos oficiales, entre Liga, Copa Libertadores y Copa Argentina, marcando un gol y entregando 4 asistencias.

¿Qué equipos europeos quieren fichar a Barco?

Siendo Brighton el equipo que hoy por hoy parece más decidido a avanzar por el fichaje de Valentín Barco, aunque en Boca insisten en que no han recibido ninguna oferta, también el City Group, con la propiedad de equipos como Manchester City en la Premier League y Girona, equipo revelación en La Liga de España, sigue de cerca al futbolista. En los últimos días, además, a ese interés se sumó BlueCo, grupo empresario que tiene la propiedad de Chelsea en Inglaterra y del Racing de Estrasburgo en la Ligue 1 de Francia.

La opción más desfavorable para Boca

El destino de Valentín Barco puede resolverse de tres maneras posibles. Lo que quiere Boca, sin dudas, es que acepte la oferta de renovación que le permita no solo retenerlo por más tiempo sino también doblar el valor de su cláusula de rescisión. Otra opción es que el futbolista no acepte esa renovación pero pueda ser transferido en el presente mercado de fichajes, lo que al menos le dejaría al club esos 10 millones de la cláusula actual. La tercera y más desfavorable opción para la institución sería que el juvenil no acepte la renovación, no sea vendido y termine dejando el club a fines de 2024, con el pase en su poder y sin dejar prácticamente ninguna ganancia al Xeneize.