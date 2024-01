Los próximos días de enero serán decisivos para el futuro del fútbol brasileño. Es que la FIFA enviará emisarios y dirigentes para conocer la situación de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), hoy intervenida por la Justicia tras la destitución de Ednaldo Rodrigues como presidente. Mientras tanto, los clubes brasileños están a la expectativa, ya que podrían ser perjudicados y hasta descalificados de cualquier competencia internacional. Si esto pasa con Fluminense, Boca se permite ilusionar con jugar la Copa Libertadores 2024.

A día de hoy, la CBF tiene al frente a José Perdiz, encargado del Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD), quien asumió por decisión de la Justicia luego de que Rodrigues fue destituido por irregularidades en las elecciones donde fue elegido. FIFA, en tanto, ya puso manos a la obra en este escándalo alrededor del organismo brasileño y, en los próximos días, llegará al país una comitiva para analizar el caso y proceder.

La FIFA tiene reglas claras con respecto a las intervenciones externas. Si esto no se soluciona, el organismo tiene potestad para sancionar a la CBF con una suspensión, que impediría a los clubes poder jugar cualquier competencia internacional organizada por la propia FIFA como son, por ejemplo, las Copas Libertadores y Sudamericana.

Aquí es donde Boca entra en juego, ya que si Fluminense es descalificado por una sanción de la CBF, podría clasificar a la Copa Libertadores por haber sido subcampeón de la última edición. Aunque, esto último, será decisión de CONMEBOL ante una posible reestructuración de sus torneos si es que los equipos brasileños no pueden participar.

¿Por qué la FIFA está tras la Confederación Brasileña de Fútbol?

La FIFA ya puso manos a la obra y serán fundamentales los próximos días para determinar el futuro de la Confederación Brasileña de Fútbol. Tal como se dijo, Ednaldo Rodrigues fue destituido de su cargo el pasado 7 de diciembre por decisión de la 21ª Sala de Derecho Privado del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro.

La destitución de Rodrigues llegó como consecuencia de que este Tribunal dio por ilegal el Término de Ajuste de Conducta (TAC). Este acuerdo entre el Ministerio Público de Río de Janeiro y la CBF, fue el que permitió que Ednaldo pueda postularse a elecciones y, posteriormente, resulte ganador, según explicaron varios medios brasileños como Globo.

Luego de su destitución, Ednaldo Rodrigues buscó apelar la decisión del Tribunal de Río de Janeiro, pero recibió hasta dos negativas. En una de sus apelaciones, el destituido mandatario mencionó la posibilidad de que FIFA suspenda a la CBF por la intervención de la Justicia. “La CBF podría tener suspendida su afiliación a la FIFA y a la Conmebol“, advirtió. Tampoco obtuvo resultado.

Días después de esto, apareció una advertencia firme de la FIFA a las oficinas de la CBF. El pasado 24 de diciembre llegó una carta en donde el organismo confirmó que puede sancionar a la Confederación Brasileña. También adelantó que enviará una comitiva en la semana del 8 de enero para estudiar su caso y, de allí, proceder con sanciones o posibles decisiones a fin de solucionar el conflicto alrededor de la propia CBF.

José Perdiz, en un primer momento, según advirtió Globo Esporte, se había desentendido de la carta de FIFA e impulsaría el llamado a elecciones en los siguientes días. La decisión del Tribunal de Río de Janeiro lo obligaba a mandar a un acto eleccionario dentro de los 30 días hábiles siguientes. Sin embargo, el organismo mundial pidió que no se lleven a cabo, algo que cumpliría hasta que llegue la comitiva. Detalle no menor: Perdiz no es reconocido por FIFA como presidente de la CBF.

Boca (y otros clubes), atentos a posibles descalificaciones de los equipos brasileños

La situación en la CBF no tendrá una definición inmediata, más allá de que, con la posible intervención de la FIFA, podría llegar a una solución sin sufrir algún tipo de sanción. Sin embargo, si llaman a elecciones o si deciden no proceder con los pasos a seguir del organismo internacional, corren el riesgo de quedar desafiliados.

Si la Confederación de Brasil es desafiliada, entonces sus equipos miembros no podrán participar de los torneos de FIFA. Por ende, todos serían descalificados de la Copa Libertadores y la Sudamericana 2024. Allí es cuando CONMEBOL deberá tomar una decisión respecto a cómo reestructurar los torneos.

Boca se permite ilusionar en este punto, ya que sin Fluminense en el torneo como último campeón, podría sumarse el subcampeón. Este es un punto en el que el ‘Xeneize’ deberá hacer fuerza ante la CONMEBOL a fin de poder sumarse al certamen. Todo dependerá de si la Copa Libertadores se sigue jugando con la misma cantidad de equipos, a pesar de las descalificaciones de los brasileños. Hasta otros equipos del continente podrían soñar con una hipotética clasificación al máximo torneo.

La visita de la FIFA definirá todo siempre que en la CBF decidan proceder a las órdenes de la Justicia del país antes que la entidad madre del fútbol mundial. Se vienen días movidos en Brasil, pero desde otros puntos del continente están atentos.