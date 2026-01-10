Rechazó la Selección de Alemania a la espera de un llamado de Scaloni para Argentina y ahora será refuerzo de Cerro Porteño

Mateo Klimowicz supo ser noticia años atrás por rechazar la propuesta de representar a la Selección de Alemania a nivel de mayores, después de haber pasado por sus equipos juveniles, esperando tener la oportunidad de ganarse un lugar en la consideración de Lionel Scaloni para jugar en Argentina.

El futbolista cordobés de 25 años, que ha muy temprana edad dejó Instituto para vincularse con el Stuttgart, llamó la atención nada menos que de Hansi Flick, actual técnico del Barcelona que por aquel entonces estaba al frente de los cuatro veces campeones del mundo

La oportunidad a la que se negó Klimowicz con convicción, difícilmente vuelva a repetirse ya que su carrera pareció tomar una curva descendente desde aquel entonces. Su última temporada en Europa, de hecho, la disputó en Segunda División cedido en Arminia Bielefeld y luego se dio una inesperada transferencia al Atlético de San Luis de la Liga MX.

Desde su arribo a México, disputó 81 partidos oficiales en los que marcó 8 goles y aportó 4 asistencias. En el último Apertura de la Liga MX terminó perdiendo terreno y se quedó sin ser convocado a los últimos cinco encuentros, lo que lo llevó a rescindir un contrato que se extendía hasta mediados de 2026 para buscar un nuevo destino como agente libre.

Según informó César Luis Merlo, ese destino será Cerro Porteño, equipo que se coronó campeón del Torneo Clausura 2025 de Paraguay y por ello clasificó directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores que se disputará este año.

Klimowicz rescindió el contrato que lo vinculaba al Atlético de San Luis hasta junio. (Getty).

Desde Paraguay avanzaron que el vínculo entre el delantero argentino y El Ciclón será por dos años, con posibilidad de extenderlo a uno más si cumple con una serie de objetivos deportivos estipulados.

Vegetti, otro delantero argentino que interesa

Juan Carlos Pettengil, vicepresidente de Cerro Porteño, reconoció que Pablo Vegetti es otro delantero que interesa sumar como refuerzo para disputar la Copa Libertadores 2026, aunque adelantó que las exigencias económicas tanto de Vasco Da Gama como del jugador son demasiado elevadas.

“Vegetti es muy interesante. Hay que hablar con Vasco Da Gama y con el jugador. Tiene contrato por un año más y gana muy buen salario. Hay que ver si se puede dar”, señaló en diálogo con ABC Deportes.

Data clave