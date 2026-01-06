Lucas Pratto jugará en el campeón de Chile y buscará romper un récord histórico de la Copa Libertadores

Luego de rescindir su contrato con Sarmiento de Junín, Lucas Pratto se quedó con el pase en su poder a la espera de nuevas ofertas. Si bien tenía la posibilidad concreta de jugar la Primera Nacional con Chacarita, el Oso desestimó la oferta y regresará al fútbol de Chile para disputar la Copa Conmebol Libertadores.

Según lo informado por el periodista César Luis Merlo, el delantero de 37 años es nuevo refuerzo de Coquimbo Unido, equipo que viene de consagrarse campeón en Chile y que disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores, siendo parte del bombo 3 para el sorteo.

Para agregar a su información, la fuente citada mencionó que el Oso en las próximas horas viajará al país trasandino para estampar la firma con Coquimbo. Su vínculo con la institución será por una sola temporada, por lo que el contrato finalizará el próximo 31 de diciembre.

Esta será su segunda experiencia en el fútbol de Chile. En las temporadas 2010 y 2011, el delantero arribó a Universidad Católica luego de su paso por Unión de Santa Fe, y allí tuvo un buen rendimiento, ya que marcó 16 goles en 46 partidos, por lo que fue fichado por el Genoa de Italia.

De cara a la temporada 2026, el delantero de 37 años se preparará para disputar la doble competencia y mantener a su equipo en los más alto de la liga local, con el objetivo de repetir el título histórico que obtuvo en 2025, al ser campeón de Primera División por primera vez.

El récord que puede romper Pratto en la Copa Libertadores

Debido a que su equipo disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores, el Oso tendrá asegurados seis partidos en el certamen. En los mismos buscará convertirse en el máximo goleador histórico en actividad de la competencia, y para eso necesitará hacer por lo menos dos goles.

Por debajo de Gabigol y Miguel Borja, quienes tienen 31 tantos cada uno pero no jugarán la edición 2026, Pratto aparece como el segundo máximo goleador histórico del certamen con 30 tantos. Es por eso que si mete dos más en los próximos encuentros, liderará este prestigioso ranking. Además, puede romper otro récord debido a que si llega a los 32 tantos superará a Daniel Onega para convertirse en el argentino con más goles en la historia de la Libertadores.

