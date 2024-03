La nueva edición del clásico uruguayo entre Peñarol y Nacional estableció un nuevo récord mundial relacionado a la intensidad con la que se lo vive tanto en las tribunas como en el terreno de juego. Si bien el empate sin goles dejó poco para destacar a lo largo de los 90 minutos de juego, lo más caliente estuvo en la previa, con los dos equipos ya en cancha, debido a la pelea que protagonizaron Washington Aguerre y Ruben Bentancourt.

El episodio tuvo lugar durante el saludo protocolar entre ambos equipos. Ambos quedaron cara a cara y se repartieron insultos. El árbitro Matías De Armas tuvo que intervenir para separarlos y calmar las aguas, aunque sin aplicar ninguna sanción disciplinaria. Los futbolistas no dejaron de insultarse mientras cada uno se dirigió hacia sus compañeros para prepararse para el inicio del encuentro.

Bentancourt, delantero con pasado en Peñarol que defiende ahora la camiseta de Nacional, incurrió en las provocaciones durante todo el encuentro, al punto que casi no le quedó futbolista rival con el que pelearse. A los 83 minutos, Álvaro Recoba decidió reemplazarlo y respondió a los insultos de los hinchas Carboneros golpeándose el escudo del Bolso, como para completar su actuación.

Previamente, había protagonizado un episodio más con el arquero Washington Aguerre. En este caso, fue el jugador de Peñarol quien actuó de manera insólita. Tras quedarse una pelota que fue a disputar con el delantero, vio que este se estaba lamentando con sus dos manos sobre la cabeza y fue directamente a apoyar su cara contra un codo de este, para simular después un golpe que nadie compró.

El penal que reclamó Recoba

Álvaro Recoba reclamó en conferencia de prensa una infracción dentro del área que entendió debió sancionarse como penal en favor de Nacional, situación que podía haber cambiado el desenlace del clásico. “Felicito la actuación del árbitro, pero no quiero pasar por alto que hubo una jugada muy clara. Para mí es penal no cobrado”, dijo refiriéndose a una falta del ex River Camilo Mayada sobre Gonzalo Carneiro, ignorada por el árbitro.

Y agregó: “El arbitraje fue muy bueno, pero esa jugada era revisable. La interpretación puede ser una cosa u otra, pero que quede claro que no se empató por eso. Son situaciones que nos suceden bastante seguido. Nos toca llevarnos un empate que no es lo que vinimos a buscar”.

Incidentes en las afueras del estadio

Fueron muchos los hinchas de Peñarol que denunciaron en las redes sociales que existió una fuerte represión policial a la salida del Estadio Campeón del Siglo, finalizado en clásico que terminó en empate sin goles. Distintos videos dieron prueba de los ruidos de detonaciones, los disparos de balas de goma y la utilización de gases lacrimógenos. Los motivos que dieron origen a los incidentes no fueron esclarecidos. El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, solicitó una reunión con el Ministerio del interior para profundizar su conocimiento de los hechos y exigir explicaciones.