A fines de septiembre del 2023, Jorge Sampaoli se quedó sin trabajo luego de que la dirigencia de Flamengo lo despidiera. Y ahora que se encuentra en la búsqueda de un nuevo desafío, el ex entrenador de la Selección Argentina aparece entre los candidatos de un rival del campeón del mundo.

Pasaron casi dos meses de su salida en Brasil. No aparecían propuestas para que el oriundo de Casilda volviera a dirigir, pero en las últimas horas se transformó en un firme candidato para tomar las riendas de la Selección de Perú en el caso de que Juan Reynoso no continúe en su cargo.

El combinado incaico marcha último en las Eliminatorias CONMEBOL, viene de caer por 2-0 frente a Bolivia y al ex entrenador de Cruz Azul le consultaron por la chance de que dé un paso al costado. “Es una situación a revertir. Esa pregunta puntualmente yo no la resuelvo (renuncia); pero mientras que veo el esfuerzo de los chicos, la bronca con la que terminan, el esfuerzo que hoy a 3600 metros han hecho, me ilusiona. De ahí en más, sé que esto es fútbol, los resultados, hay situaciones ajenas, siempre he sido perseverante en mi vida y hoy no va a ser la excepción”, respondió en plena conferencia de prensa.

Si bien Reynoso no analiza dar un paso al costado, en la Federación Peruana de Fútbol analizan a Sampaoli como una posible contratación para que encamine el barco y lleve al seleccionado hacia el próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, según reportó Olé. Lógicamente, dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas o en los meses venideros, ya que recién en marzo del 2024 volverán a competir por las Eliminatorias CONMEBOL. ¿Volveremos a ver a Sampa pegado a la línea de cal?

¿Cómo le fue a Jorge Sampaoli en Flamengo?

Durante el 2023, año en el que llegó a Flamengo, fueron 39 los partidos que dirigió Jorge Sampaoli: obtuvo 20 triunfos, 11 igualdades y 8 caídas. Además, consiguió un 69,68% de los puntos, pero ningún título.

¿Cómo le fue a Jorge Sampaoli dirigiendo en selecciones?

Solamente estuvo al frente del seleccionado chileno y el argentino. Por el lado del conjunto trasandino, fueron 44 partidos los que dirigió, donde obtuvo 27 triunfos, 9 empates y 8 caídas. Además, se consagró campeón de la Copa América en 2015.

En cuanto a su paso por la Albiceleste, estuvo al frente en 15 cotejos y consiguió 7 victorias, 4 igualdades y 4 derrotas. Lo más lejos que llegó fue a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, donde la performance futbolística fue calamitosa.