Independiente del Valle fue protagonista de un escándalo que sacudió al fútbol ecuatoriano tras haber recibido una denuncia por suplantación identidad del jugador Alexander Bolaños, motivo por el cual el futbolista fue suspendido por la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol) mientras se investigaba el caso.

La situación judicial también salpicó hacia Argentina, en primer lugar relacionándose con San Lorenzo y los puntos que había en juego para definir a los clasificados a octavos de final de la CONMEBOL Libertadores y ahora a Boca tras conocerse que serán rivales en los playoffs de la Copa Sudamericana 2024. Repasamos cómo está el panorama.

La denuncia que inició el escándalo

La “bomba” la soltó el representante Genaro Huacón en una entrevista con Sport Radio de Uruguay, donde afirmó haber sido el agente de Bolaños y haber tramado el cambio de identidad hace más de una década. “En 2012 yo llevé a Alexander a Portoviejo, en ese momento no se podía hacer la transferencia por un tema de edad y ahí hicimos el cambio de nombre y de fecha de nacimiento”, aseguró.

Huacón también reveló que el futbolista que se vio involucrado no es actualmente conocido por su verdadero nombre: “Él no se llama Alexander, se llama Romario. Tiene cambiada la cédula. Está adulterada la fecha de nacimiento también. Es mayor de 24 años”.

Alexander Bolaños, futbolista implicado en una denuncia por falsa identidad.

Más adelante, el agente dio a conocer que percibió suma de dinero por mantener su silencio. “Yo tuve y tengo la cédula original del jugador. En 2016 su tío me ofreció dinero a cambio de mi silencio. Me pidieron confidencialidad en el tema. Desde ese momento hasta ahora no me han pagado nada. Si me hubiesen pagado yo no decía nada. No me pagaron nada y por eso estoy denunciando esto. Yo advertí al presidente de Independiente del Valle de que si utilizaban a Bolaños podían ser sancionados”, declaró.

La respuesta de IDV: una denuncia por extorsión

Las declaraciones de Huacón tomaron dimensiones inimaginables y la FEF tomó cartas en el asunto, suspendiendo al futbolista que estaba siendo estudiado por la Selección de Ecuador para ir la a Copa América USA 2024. Como consecuencia, Independiente del Valle lanzó un fuerte comunicado para defenderse de las acusaciones e hizo pública la denuncia al agente por extorsión.

“Se rechaza rotundamente las acciones y declaraciones de Genaro Huacón, personaje conocido entre los actores del fútbol ecuatoriano por su continuo accionar delictivo, quien en los últimos meses ha buscado obtener provecho personal a través de, como el mismo lo llama, ‘vender su silencio’; y en las últimas horas, coincidentemente en el momento en que se juega la definición de la primera etapa del torneo, ha buscado afectar la honra de IDV en medios de comunicación que, lamentablemente, se han prestado para amplificar los ataques de un delincuente confeso y sentenciado”, dice el texto difundido por canales oficiales del club.

Huacón, por su parte, volvió a dar declaraciones públicas y echó leña al fuego denunciando arreglo de partidos en la Primera División de Ecuador: “Me gustaría encararlo a Santiago Morales (gerente de IDV) y que en mi cara diga que no acordamos el partido entre Independiente del Valle y Universidad Católica hace unos tres años para que ellos clasifiquen. No sé si a un torneo internacional o alguna clasificación del campeonato. Tengo los audios y si voy a la justicia lo voy a exponer”.

Luego, apuntó contra el futbolista denunciado: “He recibido mensajes de números de Colombia y de México amenazándome. Si algo me llega a suceder el único responsable va a ser Alexander Bolaños, solo con él tengo problemas”.

Huacón fue detenido con prisión preventiva

Según informaron en Ecuador, Genaro Huacón fue detenido el viernes por la noche en Guayaquil y al día siguiente se le aplicó al prisión preventiva, según consta en los registros de la Función Judicial de Guayas. Curiosamente, mientras era detenido el agente portaba una camiseta de Boca Juniors.

No obstante, Huacón no fue detenido por la denuncia realizada por Independiente del Valle en medio del ‘caso Bolaños’, sino por el testimonio de un ciudadano, cuya identidad se desconoce, donde asegura que se le estuvo exigiendo dinero desde el número de teléfono de Huacón.

Mientras tanto, la FEF todavía sigue con la investigación en curso para determinar si la documentación de Bolaños es válida. “En este momento la federación (FEF), asumió la competencia principal, mandaron un comunicado, dijeron que ellos previenen en la competencia, no excluye que nosotros agotemos nuestra fase investigativa, no sé si ellos ya tuvieron su audiencia del comité disciplinario de la comisión de ética que ellos tienen, por ahora el actor principal de la investigación es la federación”, declaró Gabriel Drouet, director de integridad y relaciones internacionales de la LigaPro ecuatoriana.