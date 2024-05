Un nuevo escándalo golpea al fútbol ecuatoriano y es que una vez más uno de los jugadores del torneo local están envueltos en escándalos por suplantación de identidad. Independiente del Valle en sus redes sociales confirmó que la FEF abrió un proceso contra uno de sus futbolistas por este tema.

Alexander Bolaños, quien se rumoraba iba a ir a la Copa América, ha sido separado temporalmente de Independiente del Valle luego de que la Ecuafútbol abriera una investigación por suplantación de identidad. La polémica estalló luego de que uno de los ex agentes del futbolista contara en Uruguay que Bolaños tiene cambio de papeles y edad.

“En 2012 yo llevé a Alexander a Portoviejo, en ese momento no se podía hacer la transferencia por un tema de edad y ahí hicimos el cambio de nombre y de fecha de nacimiento”, dijo Genaro Huacón en Sport Radio de Uruguay el mes pasado.

“Él no se llama Alexander, se llama Romario, ese es su verdadero nombre. Tiene cambiada la cédula. Está adulterada la fecha de nacimiento también. Es mayor de 24 años”, agregó en una información que tuvo eco en Ecuador.

Alexander Bolaños había sido una de las figuras de LigaPro 2023. Foto: IMAGO.

“Yo tuve y tengo la cédula original del jugador. En 2016 su tío me ofreció dinero a cambio de mi silencio. Me pidieron confidencialidad en el tema. Desde ese momento hasta ahora no me han pagado nada”, en ese entonces señaló que denunció porque no le habían pagado para que no delate.

“Si me hubiesen pagado yo no decía nada. No me pagaron nada y por eso estoy denunciando esto. Yo advertí al presidente de Independiente del Valle de que si utilizaban a Bolaños podían ser sancionados”, finalizaba.

La posible sanción a Alexander Bolaños

Alexander Bolaños podría enfrentar una sanción de seis meses a dos años según la normativa, así mismo ya no podría jugar con su identidad adulterada en torneos oficiales.

¿Puede Independiente del Valle ser sancionado en Copa Libertadores?

Sobre si Liverpool de Uruguay (club que enfrentó a IDV un día antes de que estallara el caso) o algún club ecuatoriano puede apelar los partidos de este año en los que Alexander Bolaños ha tenido minutos, la norma indica que pasado un plazo de 48 horas los reclamos no podrían cambiar el resultado.