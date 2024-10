En el medio de la interna entre el plantel de Uruguay y Marcelo Bielsa, originada por las declaraciones de Luis Suárez, uno de los pesos pesados del plantel salió a respaldar al DT. Antes del inicio de la fecha FIFA, José María Giménez rompió el silencio y se puso del lado del entrenador.

“Me llamó la atención con la propiedad que hablaron cuando dijeron que estábamos todos en conocimiento y que fue una conversación consensuada. No estábamos en conocimiento“, soltó el zaguero desde el aeropuerto de Carrasco, asegurando que no sabía que el Pistolero iba a salir a hablar del tema en una entrevista.

Metiéndose de lleno en la interna, agregó: “No voy a decir nada nuevo que no hayan dicho los compañeros. Lo que se habló fueron cosas de la convivencia, simples. Se habló, y cuando se dé la oportunidad seguramente se vuelva a hablar, puertas adentro, con todos aportando lo que sea lo mejor posible. No hay nada más que mirar para adelante“.

“Son cosas de convivencia, de las que todo el mundo que está adentro de la selección es responsable. Como responsables tenemos que buscar las soluciones porque lo más importante de todo esto es que estemos de la mejor manera para competir y llevar a Uruguay al Mundial, que es lo que todos queremos“, expresó.

“A nivel de convivencia hubo cosas con las que no nos sentimos cómodos, pero siempre apoyando. Y lo voy a decir: siempre apoyando y estando con el entrenador al 100%, como quedó demostrado en cada partido que jugamos“, sentenció el defensor y continuó: “No es fácil venir, adaptarte a una idea diferente a la que estás acostumbrado en tu club y competir después de tres días en las Eliminatorias”.

Después, profundizó: “Todos los jugadores que pasamos por la selección siempre nos entregamos al 100% al entrenador y a la selección, sobre todo, y esa seguirá siendo nuestra mentalidad. Ahora pasó esto y muchos pueden pensar que es un caos. Yo veo una oportunidad para solucionar algo y estar en armonía, felices y bien”.

Para cerrar, soltó otra frase respaldando al técnico: “Hay que entender que el futbolista es el protagonista en la cancha, pero afuera es el que tiene que hacer caso. Yo siempre desde el respeto avalo sus decisiones. Estamos con el entrenador al 100% y le estamos totalmente agradecidos porque se ha visto reflejado en los resultados. Y te lo dice un tipo que es tercer o cuarto central, así que imaginate lo que piensa el resto de los compañeros”.

¿Qué había dicho Suárez?

Hace unos días, Luis Suárez dialogó con De fútbol se habla así y apuntó contra Marcelo Bielsa, a quien cuestionó por su accionar para con el plantel: “Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente y en Nueva York hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente y yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras”.

Además, agregó: “A los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día”.

“Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba. Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ´muchas gracias´”, concluyó el Pistolero.