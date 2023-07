Repasando el ciclo Gallardo, uno de los momentos más dolorosos podría ser aquella fatídica final de CONMEBOL Libertadores 2019 en Lima. Después de mantener la ventaja mínima durante casi todo el encuentro, River se vio atropellado por un Gabigol encendido y, en un par de minutos, Flamengo dio vuelta el marcador para llevarse el preciado trofeo a Río de Janeiro.

Este partido todavía sigue siendo motivo de burla en el clásico folclore del fútbol argentino y el apellido de Gabriel Barbosa pasó a la historia grande de la Copa por ese mítico suceso. Sin embargo, el delantero del Fla hoy se lo toma con algo de humor y, como sucedió en las últimas horas, Gabigol todavía lo recuerda con una sonrisa en el rostro.

JonVlogs, creador de contenido en Brasil, prendió la cámara para streamear ante miles y miles de espectadores en una visita de lujo a la casa de la leyenda del Rubro-Negro. En medio del tour, todos los invitados se pusieron a jugar al pool y fue ahí cuando el dueño del lugar se dio cuenta de un tatuaje que llevaba uno de los presentes en la sala: el escudo de River.

La primera reacción del delantero fue de asombro, mientras lo miraba fijamente intentando contener su risa. Luego, Gabigol expresó: “Me gusta, me gusta. Me trae bonitos recuerdos”. La frase hizo estallar de risa al resto de los invitados, en lo que fue un claro guiño a la final de Lima y sus dos goles para remontar un histórico encuentro de Copa Libertadores. No se lo olvidará jamás y es parte del folclore.