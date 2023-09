Tras su regreso a la máxima categoría del fútbol brasileño, a Vasco da Gama, un gigante de dicho país sudamericano, le costó hacer pie. De hecho, es uno de los protagonistas principales de la pelea por la permanencia en el Brasileirao. Pero hay ilusión.

Es que, desde su llegada al banco de suplentes de la entidad de Río de Janeiro, Ramón Ángel Díaz ha generado una verdadera revolución: el equipo empezó a mostrar otra actitud en el campo de juego y también a conseguir muy buenos resultados.

De hecho, este sábado, Vasco da Gama recibió a Fluminense y se despachó con una importantísima victoria por 4-2 ante uno de los mejores equipos brasileños de la actualidad. Por supuesto, esto no hizo más que agigantar todavía más la figura de Ramón Díaz.

Inclusive, posteriormente se hizo viral una arenga del ídolo de River Plate en el vestuario, inculcándoles a los jugadores de Vasco da Gama que están defendiendo la camiseta de un equipo muy importante que puede competirle a cualquiera.

“Vasco está para competir, para competir con cualquiera. Con cualquiera tenemos que competir. Es un gran club este. Disfruten, pero ojo, el jueves jugamos otra vez. No hay que relajarse. Yo no me relajo y ustedes tampoco”, indicó el técnico tras la victoria sobre Fluminense.

+ ¿Cómo está Vasco en la tabla?

Vasco da Gama marcha decimoctavo de 20 equipos, cosechando actualmente 20 puntos en 22 partidos.

+ ¿Cuál es el próximo partido de Vasco?

El próximo jueves, por una nueva fecha del Brasileirao, Vasco da Gama recibirá a Coritiba.