Tras una década de espera, Rockstar Games finalmente reveló el primer tráiler del nuevo juego de su saga Grand Theft Auto, el GTA VI. En poco más de 24hs, el video superó las 100 millones de reproducciones en YouTube y llegó al #1 en tendencias a nivel mundial. Y en este corto período de tiempo desde el lanzamiento del adelanto, las redes sociales ya han explotado con contenido referido al juego.

Hemos visto referencias y coincidencias salir a la luz, como la relación que tienen los juegos de la saga con los títulos del Manchester United, y ahora también comenzaron a aparecer imágenes desarrolladas por una IA sobre futbolistas como personajes del juego.

Nombres como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar o Bellingham fueron los primeros en ser retratados como protagonistas del nuevo GTA, y sus aspectos son fabulosos.

Futbolistas como protagonistas del GTA VI según la IA

LIONEL MESSI

GTA VI estará ubicado en Vice City, la versión de Rockstar Games de la ciudad de Miami y Florida en general, por lo que el primero en aparecer no podía ser otro que no fuera Lionel Messi. Leo ahora vive y juega en Miami aunque su versión para el juego de Rockstar es la de un tipo tranquilo y que no dice demasiado con su aspecto ni atuendo.

CRISTIANO RONALDO

‘El Bicho’ es un hombre de gustos caros, ropa de marca, autos exclusivos y mansiones multimillonarias. Definitivamente la IA ha hecho su trabajo al representarlo dentro del juego.

JUDE BELLINGHAM

El ganador del Golden Boy y reconocido como mejor futbolista joven de la actualidad es definitivamente alguien que se adaptaría a la perfección al estilo Vice City. Así lo deja claro el flow que muestra la IA sobre su versión como protagonista del GTA VI.

VINICIUS JR

Otro joven con mucho potencial y con la confianza como para comerse el mundo. Mucho oro y adornos en su cuerpo, además de un estilo particular y personal, así sería Vini Jr. en el GTA VI según la IA.

ZLATAN IBRAHIMOVIC

Posiblemente el futbolista que mejor encajaría en un mundo como el de Vice City y en el GTA VI. Es un hecho que Zlatan Ibrahimovic sería una de las personas más exitosas si dicho lugar fuera real.

NEYMAR

¿Un joven empresario que se quedó con el exitoso y millonario negocio familiar? Esa podría ser la vida de un Neymar de Vice City, o al menos una de las opciones que refleja su recreación como personaje del GTA VI para la IA.

MO SALAH

Mo Salah sólo puede ser una estrella de Bollywood que llegó a Vice City con toda la fortuna lograda en Medio Oriente para seguir incrementando su estrellato fuera del mercado en el que triunfó, y no hay dudas de que lo logrará. Así lo retrata la IA en el GTA VI.

PEDRI

Pedri aparenta ser otro millonario y exitoso empresario que, a pesar de su corta edad, ya conoce a la perfección cómo se maneja Vice City y que domina la ciudad en la palma de su mano.

GTA VI – Tráiler y fecha de lanzamiento

GTA VI se lanzará en 2025 para consolas de nueva generación (PS5 y Xbox Series X/S) de acuerdo a lo revelado por Rockstar Games en el primer anticipo del juego que se encuentra en desarrollo en el estudio Rockstar North, el cual fue presentado el pasado lunes.