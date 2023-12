Uno de los mejores jugadores en la historia del mundo pasaba a estar libre en el mercado tras no renovar el vínculo que lo tuvo por dos años en el París Saint-Germain. Las ofertas no se hicieron esperar y hasta se llegó a instalar la narrativa que a Lionel Messi le pusieron sobre la mesa un contrato por más de $400 millones de dólares. ¿Por qué no los tomó?

El 8 de agosto de 2021 quedará marcado en la historia del fútbol como el día en el que Leo Messi se despidió del FC Barcelona en una conferencia de prensa muy emotiva. El jugador argentino no tenía en mente que ese momento llorando fuera la última imagen como futbolista del equipo español. Por eso quiso regresar al Barça.

Messi recibió el premio por parte de la Revista Times, de Estados Unidos, como el Mejor Atleta del Año 2023 y le confesó a este medio que “mi primera opción era volver a Barcelona, ​​pero no fue posible. Traté de regresar y no sucedió”. Todo esto pasó luego de que se diera la propuesta por más de $400 millones de dólares para jugar en la liga de Arabia Saudita.

Fabrizio Romano, el periodista que da las bombas sobre los fichajes en el fútbol, publicó el 4 de abril de 2023 que el equipo Al-Hilal FC le hizo una oferta oficial a Lionel Messi en la que ganaría más US$400 millones al año . Por ese entonces, la prioridad del capitán de la Selección Argentina era seguir jugando en Europa, pero ante el escenario del no regreso al FC Barcelona, la idea de aceptar la millonaria oferta de los árabes lo puso a pensar.

“Es cierto que después estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo“, le confesó Leo Messi a la Revista Times el 5 de diciembre de 2023. En conclusión, el jugador argentino sostuvo que “era Arabia Saudita o la MLS, y ambas opciones me parecieron muy interesantes”. Así que no hubo un mejor contexto para que aparecieran las palabras perfectas en vísperas que rechazara los más de US$400 millones por parte del Al-Hilal FC.

Las palabras a Messi para que rechazara más de $400 millones de dólares

Bajo la premisa que lo planeado tiene altas probabilidades de salir bien, la Revista Times publicó aquellas palabras perfectas que Jorge Mas le dijo a Messi en septiembre de 2022 para que rechazara ofertas como la de los $400 millones de dólares al año. “Mi mensaje más importante para él fue: ‘Escucha, pocas veces en la historia un súper atleta ha estado en condiciones de cambiar un deporte en un país. Tienes la oportunidad de cambiar el deporte en el mercado comercial más grande del mundo, que son los Estados Unidos de América’”, reveló uno de los dueños de Inter Miami. ¿Le funcionaron? Los hechos hablan por sí solos.

El contrato sin precedentes que Inter Miami le dio a Lionel Messi

A la oportunidad de cambiar la manera en la que se vive el fútbol en Estados Unidos, Inter Miami también incluyó en el contrato que firmó con Lionel Messi la opción de convertirse en uno de los dueños del equipo cuando se retire y un porcentaje sin precedentes de las ganancias que se obtienen por las suscripciones al MLS Season Pass de Apple TV, según publicó la Revista Times. Leo y otra decisión digna de admirar.