El pasado fin de semana se realizó La Noche del Rey y a la misma concurrieron varias figuras históricas de Independiente. Hubo nombres de peso, pero también ausencias del mismo calibre y una de ellas fue la de Daniel Bertoni, una de las glorias del Rojo. Otra que llamó la atención fue la de Carlos Tévez, que si bien no está vinculado históricamente al elenco de Avellaneda, es el actual entrenador y un nombre importante en el mundo del fútbol.

Bertoni acusó a Holan

“No me sorprendió para nada, hay algo extraño detrás de Carlos, hay dirigentes que están haciendo lobby por Ariel Holan. Lo invitaron y muchos jugadores no fueron, yo no hubiera ido porque a mí me traicionó como persona. Ganó la Sudamericana y la Suruga Bank, que fue importante, pero no hubiera ido por él. Se portó mal con un montón de ex jugadores. Yo hablo por mí, pero Bochini habló y Burruchaga habló”, afirmó Daniel Bertoni en diálogo con Los Más Grandes, en Radio República.

Además, agregó: “Veo que Holan está haciendo lobby, que le gustaría volver a Independiente. Yo no estoy en el día a día, pero si le dan micrófonos es porque están impulsando su llegada de él por si Independiente perdía con Laferrere. Tevez hizo un gran trabajo, no sé cuál es el drama que están haciendo. El equipo está luchando por estar entre los cuatro primeros. Después salió el presidente a decir que tiene contrato por tres años”.

Más palos para Holan

“Holan es una persona que no es querida ni en el mundo del hockey ni en el mundo del fútbol. Una vez nos citó, después ganó la Copa y se olvidó de mí, de Bochini y de Pavoni. Yo banco al técnico que esté para que trabaje bien. Si le va mal o le va bien, lo digo. Yo soy justo. Por eso me cayó muy mal la invitación de este señor”, afirmó el campeón del mundo con el Rojo y la Selección Argentina.

También dijo: “Tevez es un muchacho con mucho mundo, mucha calle, sabe cómo se mueve el mundo del fútbol. Se enfrenta al poder y lo apoyan el hincha de Independiente y su familia. Yo creo que la fuerza de él porque sufrió pobreza, muchas cosas, sabe lo que es la vida, lo que es la calle”.

Bertoni y los fallos arbitrales contra Independiente

“Hay partidos que los árbitros nos perjudicaron, espero que no haya sido a propósito ni por maldad a Independiente. Pero se han equivocado muy mal. Contra Barracas Central no podés dejar pasar esa infracción, fue un foul muy grosero, de expulsión. Se equivoca el árbitro y lo ayuda a que Barracas pueda hacer el gol de tiro libre”, concluyó el ídolo del Rojo.

Los títulos de Bertoni en Independiente

Copa Libertadores 1973

Copa Intercontinental 1973

Copa Libertadores 1974

Copa Interamericana 1974

Copa Libertadores 1975

Copa Interamericana 1976

Nacional 1977

Los títulos de Ariel Holan en Independiente (DT)

-Copa Sudamericana 2017

-Suruga Bank 2018