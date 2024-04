Si algo caracteriza históricamente al hincha de Independiente es su nivel exigencia. En el Rojo no solamente sirve ganar, también hay que jugar bien. La historia respalda a uno de los clubes más importantes de Sudamérica y el famoso paladar negro no se perdió, pese a que el presente del equipo indica otra realidad. Hace más de 21 años que el Rey de Copas no sale campeón en el fútbol local y hace más de seis que no lo hace internacionalmente.

En estos últimos años hubo descalabros económicos, financieros, irregularidades de todo tipo a nivel dirigencial, entrenadores que no estuvieron a la altura del club y tantas cosas más que explican la realidad de Independiente, quien en 2023 estuvo -durante un tiempo- peleando por no descender. La llegada de Carlos Tévez fue positiva tanto en los resultados como en el funcionamiento general del equipo.

Actualmente, el equipo marcha en el sexto puesto de la Zona A de la Copa de la Liga, pero el pasado domingo perdió una chance importante de quedar a tiro de la zona de clasificación. En el Libertadores de América recibió a Atlético Tucumán y el encuentro terminó igualado 1 a 1. Hubo murmullos, insultos de los hinchas e inclusive la barra protagonizó incidentes menores con quienes cuestionaban a la dirigencia.

La banca de Bertoni a Tévez

“Tévez tiene espalda para seguir todo el año. Después decidirá él si no tiene los resultados. Es un tipo fuerte mentalmente. Ha jugado en grandes equipos. Me fui amargado porque soy hincha de Independiente. Independiente no jugó bien. Tévez nos salvó del descenso. Estamos peleando ahí. Se va a hacer muy difícil para clasificar”, afirmó Daniel Bertoni en diálogo con DSports Radio.

Además, agregó: “Yo quiero mucho a Independiente. Hay que bancar a Tévez y al equipo. Si no clasifica tiene que decidir Tévez y los dirigentes. Me da bronca porque Independiente es un grande y está dormido. Hay que saber manejar las situaciones. Uno puede ganar, empatar, perder, pero hay que seguir para adelante. Cuando Tévez vino a Independiente estábamos sorprendidos y ahora lo seguimos apoyando. Si ustedes ven el partido Independiente mereció llevarse los tres puntos”.

¿Qué se le viene a Independiente?

El Rojo se jugará su futuro en la Zona A de la Copa de la Liga en los próximos dos partidos. El viernes que viene se medirá ante Banfield en condición de visitante, mientras que cerrará su participación en la fase regular ante Talleres en Avellaneda. Si bien no es imposible avanzar a cuartos de final, la necesidad es sumar los seis puntos y esperar que alguno de los de arriba se caiga.