En el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, en el estadio Ciudad de Lanús, con goles de Alex Luna, Federico Mancuello y Jhonny Quiñónez, Independiente venció por 3 a 0 a Deportivo Laferrere, por lo que de esta manera logró la clasificación a los 16avos de final de la competencia.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Rojo de Avellaneda, Carlos Tevez, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al rendimiento de sus dirigidos, así como también habló del arbitraje y confesó una fuerte decisión que tomó.

La misma, está referida a la Noche del Rey, en la que finalmente el Apache no estará presente. “La verdad es que como van algunos de los chicos y otros no, me pareció que no era momento para estar yo en la fiesta. Me parece que si el plantel entero, yo también podía estar. Entonces arreglé para descansar y el lunes volver a descansar, porque le dimos dos días libres a los jugadores”, comenzó explicando.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Es la fiesta de las estrellas, de las figuras de Independiente. Me parece que hay que respetar eso, ponerse en su lugar y yo estoy en mi lugar. Prefiero que vayan los chicos que están invitados, pero como todo el plantel no está invitado decidí no ir”.

Uno de los jugadores del plantel del Rojo que sí estará presente es Federico Mancuello, quien también habló al respecto de este evento: “Recibí la invitación y para mí es algo muy lindo porque me perdí muchos eventos del club y hoy que estoy cerca lo quiero disfrutar. Con respecto a lo de Tevez no sabía, pensé que iba a ir, de hecho lo publicó así. Seguro tendrá algo que hacer”, comentó el volante.

Carlos Tevez habló sobre el arbitraje

Por otro lado, el entrenador de Independiente también se refirió al rendimiento del árbitro Hernán Mastrángelo: “Sobre el arbitraje, ya sabemos que va a ser así hasta el final, nos tenemos que callar y seguir haciendo méritos para ganar, sea contra el árbitro o contra cualquiera”.

¿Qué es la Noche del Rey?

La Noche del Rey es un evento organizado por Independiente con el objetivo de celebrar el 120º aniversario de la creación del club. La misma, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, donde jugarán un partido amistoso viejas glorias del club.

El Kun Agüero estará presente en la Noche del Rey

Tal como lo informó Independiente en sus redes sociales, el ex delantero surgido de las inferiores del club es una de las glorias confirmadas para este amistoso, y de esta manera volverá a jugar en el estadio en el que dio sus primeros pasos como futbolista, previos a seguir su carrera en Europa.