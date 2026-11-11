El Rojo se enfrenta a un nuevo problema tras el reclamo multimillonario del anterior dueño del pase de Matías Abaldo.

En medio de una serie de polémicas que involucran a Matías Abaldo, Independiente afronta nuevos problemas relacionados con el delantero uruguayo. Ahora, Defensor Sporting, que vendió a Abaldo al Rojo, presentó un reclamo formal ante la FIFA y busca ser resarcido con más de US$ 3.000.000.

Según informó Germán García Grova, Defensor Sporting reclama el incumplimiento del pago de la primera cuota del pase de Matías Abaldo. Independiente debía abonar un primer monto de US$ 1.000.000.

El club uruguayo sostiene que ese pago nunca llegó y ahora exige que se le abone el monto total del pase, además de las penalidades y los intereses correspondientes.

Mal momento para el Rojo

El nuevo drama llega en un momento crucial de 2026 para el Rojo de Avellaneda. El Independiente de Jadson Viera se juega la vida en los playoffs del Torneo Clausura tras quedarse a las puertas de la Copa Sudamericana 2027.

Matías Abaldo, extremo de Independiente.

Además, el futuro del club estará en juego en las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán el 13 de diciembre. Claro está, la nueva carta documento en puerta se suma al malestar general en Avellaneda y plantea nuevos problemas para la dirigencia que asuma el control a mediados de diciembre. Tarde o temprano, alguien deberá pagar los platos rotos.

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El pase de Abaldo

Tras su llegada a préstamo en agosto de 2025, el Rojo hizo uso de la opción de compra del 80 % del pase de Abaldo en junio de 2026. Según pudo saber BOLAVIP, la transferencia se cerró por un monto de US$ 3.100.000, con una cuota inicial de un millón de dólares.

Debido al incumplimiento de ese primer pago, el Tuerto reclama que se le abone el valor total de la transferencia, además de las penalidades y los intereses correspondientes por la irregularidad.

Los números de Abaldo

Desde su llegada a Independiente, Abaldo disputó 37 partidos con la camiseta del Rojo. El exjugador de Gimnasia y Esgrima La Plata convirtió seis goles en todas las competencias, incluidos tantos en clásicos contra Boca Juniors y San Lorenzo. También aportó cuatro asistencias.

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Sin embargo, su mejor momento en el club parece haber quedado atrás y el extremo uruguayo no participó en los dos últimos partidos de Independiente en el Torneo Clausura. Su futuro en Avellaneda está en duda y su llegada al club ahora es mirada de reojo debido al nuevo problema que representa para la institución.

En síntesis