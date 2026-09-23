Quién es Quique Sacco, el periodista que sueña con ser presidente de Independiente

Los socios del Rojo elegirán a la nueva Comisión Directiva este año y ya hay un puñado de listas confirmadas.

Los socios de Independiente tendrán la oportunidad en noviembre de votar a un nuevo presidente. El club de Avellaneda está inmerso en una profunda crisis institucional y futbolística que intentarán dejar atrás con sus votos en estos comicios.

Poco a poco, las listas de candidatos comienzan a confirmarse y Quique Sacco fue el último en presentarse como alternativa. El periodista deportivo publicó un video en sus redes sociales para formalizar su candidatura y presentar sus proyectos en este rol.

Sacco fue conductor de La Oral Deportiva en ESPN por casi dos décadas y votó por Argentina en el Balón de Oro. Posteriormente, se dedicó a la gestión institucional en la Superliga y como gerente de contenidos en TNT Sports.

A nivel personal, está casado con la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Esta relación lo acercó a la política en los últimos años y así dará el salto para intentar liderar Independiente.

Independiente necesita un cambio rotundo. Gente nueva, una gestión profesional, planificación y otra forma de hacer las cosas.



Por eso tomé una de las decisiones más importantes de mi vida: voy a ser candidato a presidente de Independiente por el Movimiento Independiente… pic.twitter.com/0ODErXetPy — Enrique Sacco (@enriquesacco) September 22, 2026

De esta manera, Sacco se convierte en el tercer candidato confirmado para las elecciones de Independiente tras Luciano Nakis (con participación de Sergio Agüero) y Daniel Bertoni. Se espera que también Gastón Gaudio anuncie su candidatura próximamente.

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El mensaje de Quique Sacco para los socios de Independiente

Independiente es parte de mi vida desde siempre. Crecí con un Independiente protagonista, acostumbrado a las grandes hazañas, a ganar, a ser el orgullo nacional por el reconocimiento en el mundo.

Hoy me preocupa profundamente lo que veo. Desde hace muchísimos años, Independiente comete los mismos errores. Improvisa y toma decisiones que no compartimos. Me duele y nos duele a todos. Nos genera bronca. Independiente necesita una renovación total. Un aire nuevo y fresco. Llegó el momento de involucrarme. No podemos quedarnos afuera.

Tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Voy a ser candidato a Independiente en las próximas elecciones por la agrupación Movimiento Independiente Auténtico. Nunca participamos de ninguna de las Comisiones Directivas anteriores. Tenemos el compromiso de dedicarnos todo el tiempo a Independiente con absoluta responsabilidad.

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Tenemos una premisa muy importante: Independiente necesita hacer de manera muy distinta las cosas. Para eso, venimos preparándonos desde hace más de un año. Tenemos un proyecto con planificación y gestión. Lo más importante, sabemos cómo y qué Independiente construir.

Independiente por encima de cualquier nombre. Un nuevo Independiente para volver a ganar.

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