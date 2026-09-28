El TAS falló en contra de Independiente por Lomónaco: la cifra millonaria que deberá pagar para evitar la inhibición

El Tribunal obliga al Rojo a abonar su deuda con Red Bull Bragantino antes del 2 de noviembre.

A pocas semanas de la salida de Kevin Lomónaco de Independiente, el club de Avellaneda sufre un importante dolor de cabeza por el pase del defensor central. Este lunes, el TAS falló en contra del Rojo por una denuncia de Red Bull Bragantino.

Es que Independiente abonó solamente 400 mil dólares de los casi 4 millones que se acordaron e iban a ser pagados en cuotas. De esta manera, el club brasileño elevó la demanda al Tribunal de Arbitraje Deportivo, que le dio la razón.

Ahora, el Rojo tiene 45 días de plazo, hasta el 2 de noviembre, para abonar 2.881.975 dólares a Bragantino. En caso de no hacerlo, podría ser inhibido para el próximo mercado de pases. Todo esto en pleno clima electoral en el club y ante una sensible crisis finaciera.

Cabe recordar que Lomónaco se fue a Elche a inicios de septiembre por una suma de alrededor de 5,5 millones de euros, aunque solo un porcentaje menor entró a las arcas de la institución de Avellaneda. Una deuda previa con el club español y otra con el futbolista recortaron drásticamente el monto a cobrar.

Kevin Lomónaco, refuerzo de Elche.

Los números de Lomónaco en Independiente

Kevin Lomónaco llegó a Independiente a mediados de 2024. El marcador central pasó dos años en el Rojo en los que jugó 81 partidos, marcó dos goles, brindó dos asistencias y no logró ganar títulos. En el Rojo tuvo un muy buen nivel, lo que lo llevó a ser convocado a la Selección Argentina en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en las que la Albiceleste se midió ante Chile y Colombia, aunque no llegó a sumar minutos.

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