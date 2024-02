En su estreno como local en el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por el Grupo A de la Copa de la Liga Profesional, Independiente, que llegaba como único puntero, fue sorprendido por Gimnasia de La Plata y perdió 1 a 0 por el gol de Rodrigo Saravia en la primera mitad.

Luego de que finalice el encuentro, el entrenador del equipo de Avellaneda, Carlos Tevez, habló en conferencia de prensa, y allí además de hacer un análisis de la derrota de su equipo, apuntó contra la dirigencia del club porque no le cumplieron uno de sus pedidos en este mercado de pases.

“Necesitamos un central más, pero vamos ya 3 fechas no me voy a quejar ahora”, comenzó en su reclamo el Apache, que luego explicó por qué aún no cuenta con Juan Manuel Fedorco, el central que llega como una apuesta proveniente de Nueva Chicago: “Siempre tenemos que estar enfocados. Esta camiseta exige eso. Fedorco hizo pretemporada física y no con pelota. Mira si lo ponía y el error lo cometía él”.

Es que, reforzar la zaga central fue uno de los pedidos principales del entrenador, más aún teniendo en cuenta la salida de Javier Baez, quien fue titular a lo largo del 2023, pero en este mercado de pases no llegó ningún jugador en ese puesto, más allá de Fedorco. Cabe destacar que negociaron por varios nombres, como el de Alan Franco o Leonardo Morales, pero no llegaron a un acuerdo con ninguno.

Tevez, sin filtro con el rendimiento de sus jugadores

En otra parte de su análisis, el entrenador de Independiente fue contundente a la hora de hablar del rendimiento de jugadores puntuales, y con respecto a esto deslizó explicando algunos cambios: “Lo vi mal a Saltita en el PT. Ni Salta ni Toloza se sintieron cómodos. En el ST levantó Saltita y luego lo vi sin energía”.

La autocrítica de Tevez

Por otro lado, el Apache también asumió la responsabilidad por la expulsión del juvenil Javier Ruiz, quien a los 5 minutos de haber ingresado vio la tarjeta roja por un duro planchazo a Pablo De Blasis. “Lo de Ruiz es responsabilidad mia. Es un poco injusto ponerlo cuando vamos perdiendo. Después hablaré por privado para que aprenda, pero no era momento para ponerlo a él. Siempre digo de cuidar a los chicos y por eso me hago responsable”.

Los números de Carlos Tevez en Independiente

Desde su llegada a la institución, a mediados del 2023, Tevez dirigió un total de 17 encuentros, con un saldo de 8 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Además, por su buena labor, llegaron a un acuerdo para extender su vínculo hasta el 31 de diciembre del 2026.