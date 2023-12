Tevez le bajó el pulgar: el campeón con River que no llegará a Independiente

Independiente comenzó el mercado de pases con todo. Después de las exigencias que planteó Carlos Tevez, desde la dirigencia que comanda Néstor Grindetti le cumplieron con varios pedidos y está a punto de cerrar el 2023 con cuatro incorporaciones: Gabriel Ávalos, Adrián Spörle, Ignacio Maestro Puch y Alex Luna.

Más allá de que el entrenador de Independiente solicitó públicamente por el arribo de Johnny Quiñónez, el mediocampista por los costados que milita en Aucas de Ecuador, también se encargó de bajarle el pulgar a un futbolista que fue campeón con River, y que también lo hizo con el cuadro de Avellaneda: tras quedar libre en Patronato, Nicolás Domingo no volverá al Rojo .

En plena conferencia de prensa, Tevez se encargó de confesar las razones por las que el mediocampista de 38 años no volverá al club con el que fue campeón de la CONMEBOL Sudamericana: “Domingo es muy querido, pero ya tengo a Iván Marcone, tengo otros referentes. Traerlo y que no juegue, decirle que apoye desde otro lado… Sentí que era faltarle el respeto, por eso decidí no traerlo”, esbozó.

A raíz de la confesión del Apache, los hinchas de Independiente deberán quedarse con las ganas de volver a ver a Nico Domingo defendiendo los colores en el mediocampo del Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini durante el 2024, pero confían en que el entrenador conseguirá más refuerzos para volver a las primeras planas.

Los números de Nicolás Domingo en Independiente

Durante las tres temporadas que estuvo en el equipo de Avellaneda, el volante central disputó un total de 83 partidos, en los que anotó un gol, aportó una asistencia y ganó dos títulos.

Los números de Nicolás Domingo en la temporada 2023

A lo largo del 2023 con la camiseta de Patronato, disputó un total de 44 partidos, en los que no anotó goles y aportó dos asistencias.