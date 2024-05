Si hay algo que se puede decir del Kun Agüero es que, desde su retiro, ha estado de todo menos inactivo. Agüero armó su club de Esports (KRÜ Esports), tiene un equipo en la Kings League (Kunisports) y ha entablado una gran relación con su público en Twitch, en el cual realiza directos y Watch Parties con frecuencia.

Justamente, en el directo en el cual mira el partido final de la FA Cup entre su Manchester City y el Manchester United junto a sus seguidores, el Kun hizo oficial la revelación de un nuevo y ambicioso proyecto enfocado en la Argentina. Se trata de la ‘Copa Potrero’, un torneo de fútbol para clubes de barrio que tendrá la colaboración de Carlitos Tévez y Leandro Paredes.

“Seré el Presidente de un torneo que voy a hacer en Argentina. Es el primero que voy a hacer. Es un torneo de 7vs7 y se va a llamar ‘Copa Potrero’“, reveló el Kun ante las reacciones de sus seguidores en Twitch. “Se va a transmitir por ESPN, van a jugar varios ex jugadores. Va a estar el equipo de Carlitos Tévez y el de Paredes”, agregó.

Si bien aclaró que “Tévez y Paredes no van a jugar”, el Kun recalcó que no habrá restricciones a la hora de anotarse, y pueden jugar equipos de barrio, ex jugadores, streamers o quien lo desee, siempre y cuando sean mayores de 18 años, el límite impuesto para poder participar.

La Copa Potrero, el nuevo proyecto del Kun Agüero

Copa Potrero, el nuevo proyecto del Kun Agüero.

El Kun explicó que el torneo va a ser de fútbol 7, con transmisión por ESPN y se disputará en el mes de julio. El cupo es para 24 equipos y le recomendó a los interesados ‘estar atentos’ a las redes sociales del torneo. Allí se darán a conocer los formularios de inscripción y toda la información relacionada.

“La idea es transformar al potrero en algo más profesional, a esa gente que capaz juega en los barrios, en cancha de tierra y deseando jugar en primera, como era mi caso. Vamos a hacer que estos equipos de barrio se puedan inscribir y anotar a este torneo”, explicó el Kun sobre el objetivo del torneo.

Inspiración en la Kings League

El Kun Agüero ha iniciado múltiples proyectos desde su retiro del fútbol.

Así como lo hizo Gerard Pique al presentar la Kings League, el Kun Agüero tendrá su propia competencia de fútbol amateur. En su lugar, el foco no estará puesto en revolucionar el deporte con nuevas reglas y el espectáculo, sino de darle una oportunidad a los equipos de barrio de ‘cumplir su sueño’.

Aún así, hay ciertas similitudes, como el caso de que un ex futbolista será el ‘Presidente’ de la competición, aunque todavía habrá que esperar a conocer mayores detalles al respecto del torneo y su formato.