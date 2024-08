La final por medallas del tiro skeet para la rama femenina no estuvo a la altura de la magnitud de una competencia como los Juegos Olímpicos. Quien se quedó con el oro fue la chilena Francisca Crovetto, pero después que su principal competidora, la británica Amber Jo Rutter, diera en el blanco un disparo que por no haber liberado la pólvora púrpura del interior del proyectil no fue convalidado.

El problema mayor fue que la organización decidió que no se recurriera a ningún tipo de revisión de video para la disciplina en los Juegos de París, algo que se encargaron de recordar una vez que inició la polémica. La tiradora británica se mostró en desacuerdo desde ese preciso momento en que se quedó sin oportunidad de conquistar el oro y lo confirmó en declaraciones posteriores al evento que se desarrolló el último domingo.

“Creo que di en el blanco con mi último tiro, pero desgraciadamente el árbitro no lo vio así. Así es el deporte, por desgracia. Pero el nivel es tan alto en estas finales que las otras medallistas también se lo merecen. Estoy orgullosa de decir que soy medallista de plata para Gran Bretaña”, señaló.

Con mucho menos diplomacia de la que tuvo la deportista se despacharon los medios británicos contra la organización de la competencia en los Juegos de París. “Amber Jo Rutter fue robada en la tanda decisiva por la medalla de oro”, fue el titular que eligió el reconocido diario The Sun para dar la noticia, tildando a los jueces de “incompetentes”.

La británica Amber Jo Rutter, decepcionada por la determinación de los jueces.

“Las repeticiones muestran que a Amber Rutter, del equipo de Gran Bretaña, le roban una posible medalla de oro olímpica durante la controvertida definición contra Chile”, se resaltó desde el Daily Mail. “Amber cree firmemente que dio en el blanco en cuestión e instó a los jueces de Tiro a introducir de forma permanente la tecnología que se utilizó en los recientes Campeonatos Europeos, pero no en los Juegos Olímpicos”, se expresó desde The Independent.

El entrenador de Amber Rutter apuntó contra los jueces

Sin cargar contra la chilena Francisca Crovetto, que nada tuvo que ver con la determinación, Richard Brickell, entrenador de la tiradora británica, se permitió dudar sobre la idoneidad de los jueces en una definición de tanta trascendencia. “Todos lo vieron, menos los jueces. Claramente fue un tiro exitoso”, se quejó.

Y agregó: “Todos los entrenadores sabían que era un tiro exitoso, todos en el estadio sabía que era exitoso y todos en casa también lo sabían. Desafortunadamente, las únicas personas que no lo vieron fueron los jueces. Es un gran error para una medalla muy importante“.