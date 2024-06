El club español no quiere liberar a uno de los jugadores que tiene Carlo Ancelotti en su plantilla, y se quedaría afuera de los Juegos Olímpicos.

Apenas se confirmó el arribo de Kylian Mbappé a Real Madrid, desde la entidad española le negaron la posibilidad de formar parte de Francia en los Juegos Olímpicos París 2024. Sin duda alguna, será una baja más que sensible para la competencia que se desarrollará entre el viernes 26 de julio y el domingo 11 de agosto.

El mega crack francés no será el único que se ausentará de la cita olímpica, ya que desde la dirigencia del Merengue, luego de mantener una charla con Carlo Ancelotti, decretaron que Brahim Díaz no formará parte de la convocatoria de Marruecos. Por lo tanto, la gran joya del club más ganador de la UEFA Champions League no podrá enfrentarse a la Selección Argentina.

Pese a la decisión que tomaron en España, desde la Real Federación de Fútbol de Marruecos piensan en dialogar con Florentino Pérez y también con Ancelotti para convencerlos, ya que Díaz es una pieza clave para el seleccionado del norte de África. Incluso, desde AS revelaron que el argumento que le dieron al delantero de 24 años fue que la institución tiene a 18 futbolistas de su plantilla afectados a la Copa América y Eurocopa, por lo que comenzarán más tarde con la pretemporada.

Aunque desde el combinado africano que dirige Issame Charaï buscarán conseguir el permiso madridista, no será nada sencillo: por la gran cantidad de ausentes que tendrá en su plantilla, a la hora de disputar la Supercopa de Europa frente a Atalanta (14 de agosto en Varsovia), es muy factible de Brahim Díaz forme parte de la alineación titular. Serán momentos decisivos, pero el atacante comienza a hacerse la idea de que los JJOO los deberá observar desde su casa.

Brahim Díaz no disputará los Juegos Olímpicos. (IMAGO / Sebastian Frej)

Los grupos de los Juegos Olímpicos París 2024

Grupo A : Francia, Estados Unidos, Guinea y Nueva Zelanda.

: Francia, Estados Unidos, Guinea y Nueva Zelanda. Grupo B : Argentina, Marruecos, Irak y Ucrania.

: Argentina, Marruecos, Irak y Ucrania. Grupo C : Uzbekistán, España, Egipto y República Dominicana.

: Uzbekistán, España, Egipto y República Dominicana. Grupo D: Japón, Paraguay, Mali e Israel.

Las estadísticas de Brahim Díaz en Real Madrid

En la última temporada, con la camiseta de Real Madrid, fueron 44 los partidos que afrontó Brahim Díaz: anotó 12 goles y aportó 9 asistencias en 2066 minutos en cancha. Pero desde que debutó como profesional, en el Merengue protagonizó 65 compromisos, con 14 goles y 12 pase-gol.