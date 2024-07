Daniel Wiffen le ha dado su primer oro olímpico a la natación irlandesa en toda la historia de los Juegos Olímpicos. Su logro quedará marcado por siempre y el protagonista se ha transformado en una de las sensaciones de la Villa Olímpica, especialmente cuando reconoce su pasado, como actor en Game of Thrones, una de las series más vistas de toda la historia.

Wiffen logró una marca de 7:38.19, con la cual pulverizó el previo récord olímpico, y que le permitió colgarse la medalla dorada por delante del norteamericano Robert Finke (7:38.75) y del italiano Gregorio Paltrinieri (7:39.38), quienes completaron el podio.

Curiosamente, las tres marcas fueron mejores que la del récord previo del ucraniano Mykhailo Romanchuk, logrado en Tokio 2021, cuando ganó el oro con un tiempo de 7:41.28. El ucraniano participó de estas edición también, pero no pudo pasar de la eliminatoria, con un altísimo tiempo de 7:49.75, sumamente alejado de sus marcas de campeonato.

Daniel Wiffen pasó de extra en Game of Thrones a ser campeón olímpico. IMAGO

Su pasado como actor en Game of Thrones

En cualquier caso, regresando al protagonista de esta historia, Daniel Wiffen, su pasado como actor lo precede y lo destaca como una figura de París 2024. Su participación en Game of Thrones data de uno de los capítulos más icónicos de toda la serie: The Rains of Castamere (Las Lluvias de Castamere en español), mejor conocido como La Boda Roja.

Aquel mítico episodio que marcó un antes y después en la vida de los Stark tuvo a Wiffen entre sus actores. “Realmente no sabía nada de Game of Thrones cuando era más joven. Mis padres no me dejaban verla“, reconoció Wiffen, quien participó junto a su hermano mellizo, Nathan.

Daniel y su hermano mellizo Nathan, con apenas 9 años, aparecieron en la ‘Boda Roja’ de Game of Thrones.

“En nuestra escena, estábamos en el salón, sentados en los escalones de abajo cuando entraron los Stark”, rememoró Daniel, sobre aquel episodio estrenado en 2013, pero filmado incluso un par de años antes, cuando el hoy campeón olímpico y su hermano, apenas tenían 9 años.

Todavía no ha terminado en los Juegos Olímpicos

Daniel Wiffen se ha hecho un nombre en el mundo de la natación, y luego de debutar en los Juegos Olímpicos en Tokio 2021 con un décimo cuarto puesto, redobló sus esfuerzos. El irlandés hizo historia al convertirse en campeón europeo de piscina corta en 2023, tanto en los 400 como en los 800 y 1500 metros libres. Luego llegó el desafío del campeonato mundial, donde se consagró en estas últimas dos pruebas.

Daniel Wiffen va por otro Oro Olímpico. IMAGO

Su inicio en París 2024 ha sido auspicioso, con el oro olímpico en los 800 metros libres, pero no termina allí. Daniel dará inicio a sus intenciones de otra medalla dorada y revalidar lo hecho en el campeonato mundial cuando comience a competir en los 1500 metros libres. Las eliminatorias en esta disciplina darán inicio el próximo sábado y el irlandés es el máximo candidato.

El récord mundial y olímpico de los 1500 metros es el mismo: 14:31.02, marcado por el chino Sun Yang en Londres 2012, en una marca que aún no pudo ser equiparada por ningún otro nadador. Wiffen marcó un tiempo de 14:34,07 en el mundial, temprano este año, y fue campeón con 10 segundos de ventaja, por lo que tiene grandes chances de sumar un segundo oro olímpico.