El lunes pasado, en el marco de la ronda eliminatoria de clasificación para la gran final de la competición de skateboarding ‘streeg’ masculino, el colombiano Jhancarlos González se despachó con un gesto que avergonzó a todos los Juegos Olímpicos de París 2024.

Es que, luego de un fallo contundente en medio de la competición, el deportista sudamericano no tuvo mejor idea que mostrar su dedo ante las cámaras de televisión que estaban transmitiendo dicha disciplina, despachándose con un gesto muy obsceno.

Todo indica que el colombiano de 27 años de edad no se sentía del todo cómodo por la presencia de las cámaras, deslizando que le molestaron y que inclusive pudieron entorpecer su presentación y hasta golpearlo. Por ello es que diagramó dicho gesto.

En ese contexto, González debió parar su ejercicio y volver a empezar. Así fue como falló, se cayó y perdió completamente la brújula como consecuencia de su enfado. Allí fue cuando le mostró el dedo a las cámaras, aunque lo cierto es que la historia tuvo otro episodio.

Sucede que, cuando Samaná, Caldas, completó su presentación en dicha instancia de la mencionada disciplina, realizó gestos con ambas manos, los cuales se interpretaron como despectivos. Algo que, como no podía ser de otra manera, no cayó para nada bien.

González tuvo que pedir disculpas

Debido a este exabrupto, el deportista colombiano no tuvo más remedio que salir a pedir disculpas públicas por su equivocación. Lo hizo por intermedio de una extensa publicación por intermedio de su cuenta oficial de Instagram, donde sumó algunas imágenes.

“Me gustaría pedir disculpas por mi gesto a la Federación Mundial de Skateboarding y a las personas, niños y familias que me vieron, pero fue un momento de rabia. Me pusieron la cámara delante, en el sitio en el que iba a patinar. Pensé que me podía golpear, lo advertí de que no pusiera la cámara delante de los obstáculos”, indicó.

“Quería agradecer a toda la gente que me vio y me apoyó, incluso cuando las cosas no salieron muy bien. Intenté hacerlo lo mejor que pude, pero no era mi día, así que eso me afectó un poco. No será la última vez que lo intente, pero ahora no me apetece patinar. Solo quiero pasar tiempo con mi madre y mi perro, hace mucho que no los veo”, finalizó quien acabó en la posición 22.