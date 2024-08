París 2024 no ha sido de momento la mejor olimpíada para Argentina, pero la delegación tiene una medalla de oro y es la ganada por José Augusto Torres Gil, mejor conocido como el Maligno Torres, en BMX Freestyle. Sin embargo, el deportista argentino reconoció que lo primero que hizo la medalla fue traerle problemas en la Villa Olímpica.

El día después de ganar la medalla por la que peleó y luchó durante años y años, el Maligno le contó a Gonzalo Bonadeo que tuvo una curiosa interacción en la Villa Olímpica a causa de su presea. “Veníamos caminando y pasamos por el escáner de la Villa. A mí no me gusta andar mostrando la medalla. Entonces me la dejé adentro de la campera y la cerré. Y, cuando pasamos por el escáner, empezó a sonar“, contó el Maligno.

Obviamente, eso alertó a la seguridad de la Villa Olímpica: “Me dicen ‘¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Entonces abro [la campera] y era la medalla“, relató el Maligno, que acto seguido hizo el gesto para indicar que lo dejaron pasar sin problemas y con felicitaciones mediante.

También aprovechó para aclarar que por más que tenga metal dentro del cuerpo, producto de las múltiples operaciones por lesiones, sus piezas son de titanio. Es por ello que no suena cuando pasa por el escáner, como sí le sucede a otros deportistas de la especialidad.

Luego de la primera semana de competencia en París 2024, la delegación argentina tiene una única medalla en los Juegos Olímpicos, y es el oro conseguido por el Maligno Torres en BMX Freestyle.

El competidor argentino se quedó con la la mejor puntuación en la final, con un score de 94.82, con lo que superó al británico y campeón mundial Kieran Reilly, quien hizo 93.91 y al héroe local, Anthony Jeanjean, que terminó tercero con un 93.76.

Con ello, el Maligno Torres añadió la medalla de oro de los Juegos Olímpicos a su ilustre carrera, que incluye también un oro en los Juegos Panamericanos, en los Juegos DESUR y en los X-Games Park BMX.