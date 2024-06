El triunfo de la Selección Argentina ante su par de Chile en la noche del martes selló la clasificación a Cuartos de Final de la Copa América para los dirigidos por Lionel Scaloni. Pero también marcó el importantísimo regreso de Enzo Fernández al equipo titular en un partido oficial (no amistoso), por primera vez desde la operación que terminó su temporada en Chelsea.

Enzo se perdió los últimos ocho partidos de la campaña de los Blues luego de su operación de hernia inguinal a finales de abril. Pero claro, con los cambios recientes en el club londinense, esa decisión será pagada por el ex River con su ausencia en los Juegos Olímpicos.

Tras la victoria ante la selección trasandina, el volante argentino habló con la prensa y reveló que no estará disponible para jugar París 2024. “Hice todo lo posible. Estaba Mauricio [Pochettino] en Chelsea antes, él me dio el OK. Pero hubo cambio de entrenador y el club cambió la postura.”

La llegada de su tucayo, Enzo Maresca, al frente del primer equipo es entonces el motivo por el cual Enzo Fernández no vestirá la camiseta albiceleste en los Juegos Olímpicos. “Intenté, seguí hablando, pero no se pudo. Le pido disculpas a Mascherano porque yo quería estar. No se dio, ojalá en otro momento se me de la oportunidad”, cerró.

Enzo Fernández no podrá jugar con Argentina en los Juegos Olímpicos. (Getty)

Priorizar la Copa América y la Selección Argentina no gustó en Chelsea

Como mencionamos, Enzo Fernández se perdió los últimos ocho partidos del Chelsea en la temporada, y aunque el club alcanzó los puestos de competencias europeas y jugará UEFA Conference League la próxima campaña, su decisión fue mirada con recelo por parte del club.

No obstante, el propio Enzo se encargó de explicar cómo fue el proceso que llevó a la decisión: “Fueron semanas duras, antes de una competición importante como lo es la Copa [América]. Ya no podía más, tenía mucho dolor, estaba jugando incómodo. No podía ni comer”, reconoció Enzo.

“Fueron semanas con inyecciones, todo para poder seguir jugando en Chelsea. Por eso tomé la decisión de operarme“, completó el volante argentino en sus declaraciones post partido.

Enzo Fernández hizo su debut en Copa América

Enzo Fernández es campeón del mundo, y disputó como titular seis de los siete partidos que llevaron a la Selección Argentina a la gloria máxima. Sin embargo, apenas sumaba 13 partidos oficiales (no amistosos) disputados con la camiseta albiceleste, y este martes se dio su debut por Copa América.

Gio Lo Celso entró a los 20′ del ST por Enzo Fernández (Getty)

El volante del Chelsea no fue convocado al torneo ganado por Lionel Scaloni y los suyos en Brasil, tres años atrás. Tampoco vio minutos en el debut argentino contra Canadá para abrir la Copa América, y por ello ante Chile jugó su primer encuentro en la competición continental.

Fueron 64 minutos, antes de salir reemplazado por Giovanni Lo Celso, con 57 toques de pelota, un 87% de pases dados correctamente y cuatro pases clave dentro del partido. “Vimos a Enzo [Fernández] que está bien y recuperándose, por eso le dimos la oportunidad de jugar. Creímos que era importante que hoy juegue porque seguramente lo necesitemos para los próximos partidos”, explicó Lionel Scaloni sobre su vuelta.