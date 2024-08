Se venía anticipando, y aún así sucedió. El río Sena llevaba más de 100 años sin poder utilizarse para fines recreativos y mucho menos para la natación debido a la contaminación que posee el agua, pero aún así desde la alcaldía de París y la organización de los Juegos Olímpicos garantizaron que el saneamiento previo al inicio de la cita olímpica era un éxito. No podrían haber estado más equivocados.

Para la disciplina de triatlón se dispuso al Sena como escenario para la sección acuática, y muchos atletas fueron los que se quejaron de la peligrosidad de nadar en esas aguas contaminadas. Este domingo, se confirmó una noticia que es consecuencia del evento que se desarrolló en el río que atraviesa París y que no es nada grata.

Claire Michel, atleta que formó parte del evento de triatlón femenino para Bélgica, ha sido hospitalizada por una bacteria que se contagió durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Los estudios que le realizaron en el nosocomio arrojaron que se infectó con Escherichia Coli, bacteria que trae fuertes problemas intestinales.

Claire Michel durante el triatlón de los JJ. OO. de París 2024 (IMAGO)

El medio belga De Standaard reveló que Michel estuvo durante tres días con malestar y en el transcurso del fin de semana terminó siendo internada en un hospital en París. La atleta iba a ser parte del equipo de Bélgica para el triatlón mixto de este lunes 5 de agosto pero la delegación completa se retiró anticipadamente de la competencia.

Marten Van Riel, atleta belga que es compañero de Claire Michel, no tuvo pelos en la lengua y apuntó contra la organización de los Juegos Olímpicos: “Esto es un circo con los deportistas como títeres“, señaló fuertemente tras la hospitalización de su colega y compatriota.

El escándalo con el río Sena en los Juegos Olímpicos

El Sena es el río más importante a nivel nombre en Francia y el tercero más grande del país, y debido a que atraviesa París durante parte de su trayecto. El mencionado cauce fluvial es escenario importante de los Juegos Olímpicos 2024ya que fue parte de la ceremonia de inauguración el pasado viernes 26 de julio, y también fue escenario del triatlón olímpico. Pero con esta disciplina, el río está trayéndole inconvenientes a la organización.

el río Sena durante la inauguración de los JJ. OO.

Sucede que en el Sena se encuentra prohibido desde hace más de un siglo la natación debido a que está altamente contaminado, ya que las lluvias generan que las cloacas de París rebalsen y esto desemboca en el río. Francia hizo una inversión de 1.400 millones de dólares para solucionar el problema de polución del Sena, pero aún así se complicó la utilización del cauce fluvial para las competencias, llevando a que el triatlón deba sufrir diversos cambios de programación, así como también este escándalo de la enfermedad de Claire Michel que la obligó a quedar internada.

Las atletas españolas habían sido críticas con el estado del agua del río Sena

Anna Godoy y Miriam Casillas, ambas participantes del triatlón femenino en el que también fue parte Claire Michel, cuestionaron fuertemente el estado del río Sena cuando terminaron la competencia el pasado miércoles.

Godoy, quien terminó en el puesto 17° con un tiempo de 1:58’13”, tomó los micrófonos tras su participación y fue contundente: “Correr en París ha sido brutal, de lo más bonito. Pero la salud de los deportistas es lo primero y no lo han tenido en cuenta. No se ha visto suciedad, hemos nadado en sitios peores, pero el problema es la bacteria. Los que hayan tragado agua…“. Luego, añadió: ““Para nada han pensado en las atletas. Aquí se ha pensado más en el escenario, en la imagen, en que quede bonito y en vender en el Sena que es lo que quería los juegos de Paris desde la inauguración y no se ha pensado nada en la salud de los atletas“.

Y como si no fuera suficiente, Miriam Casillas, quien culminó en la 33° posición con 2:01’46”, también alzó fuertemente la voz al respecto: “Ha pasado en otras veces que hay gente que enferma. Hay muchos triatlones que la mitad de la prueba ha tenido una gastroenteritis e incluso problemas mayores de meses en tratamiento y con antibióticos. Algo que evidentemente fastidia tu carrera deportiva. Esto lo digo no solo como deportista, también como médica“.