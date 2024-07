Si hay algo cuestionable en estos Juegos Olímpicos de París 2024 es la organización. Desde el escándalo en los primeros días con los hinchas de Marruecos en el partido de fútbol masculino ante Argentina a distintas quejas que los atletas han realizado respecto a la Villa Olímpica, a la comida o a los traslados. Sin embargo, nada de esto se asemeja al escándalo que sucede con el Río Sena, la corriente fluvial que recorre París y que iba a ser parte de diversas disciplinas, como el triatlón.

El Sena es el río más importante a nivel nombre en Francia y el tercero más grande del país, y debido a que atraviesa París durante parte de su trayecto, el mismo es escenario de los Juegos Olímpicos 2024. Primeramente, fue parte de la ceremonia de inauguración el pasado viernes, y también fue escenario del triatlón olímpico. Pero con esta disciplina, el río está trayéndole inconvenientes a la organización.

Sucede que en el Sena se encuentra prohibido desde hace más de un siglo la natación debido a que está altamente contaminado, ya que las lluvias generan que las cloacas de París rebalsen y esto desemboca en el río. Francia hizo una inversión de 1.400 millones de dólares para solucionar el problema de polución del Sena, pero aún así se complicó la utilización del cauce fluvial para las competencias, llevando a que el triatlón deba reprogramarse el pasado 29 de julio para este 31.

El Río Sena en plena ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos (IMAGO)

En medio de este escándalo, una atleta que participó de dicha disciplina tuvo una durísima declaración contra la organización de París 2024. Anna Godoy, triatlonista española que atraviesa sus segundos JJ. OO., se desquitó con unas fuertes palabras unas horas antes de su participación en la misma.

Las durísimas frases de Anna Godoy acusando que la organización de París 2024 atentó contra la salud de los atletas

Luego de su competencia en triatlón, en la que terminó 17° con un tiempo de 1:58’13”, Godoy tomó los micrófonos y fue contundente: “Correr en París ha sido brutal, de lo más bonito. Pero la salud de los deportistas es lo primero y no lo han tenido en cuenta. No se ha visto suciedad, hemos nadado en sitios peores, pero el problema es la bacteria. Los que hayan tragado agua…“, comenzó, dejando en suspenso y bajo interpretación dicha frase.

Además, siguió: “Para nada han pensado en las atletas. Aquí se ha pensado más en el escenario, en la imagen, en que quede bonito y en vender en el Sena que es lo que quería los juegos de Paris desde la inauguración y no se ha pensado nada en la salud de los atletas. Si se hubiera pensado en la salud de los atletas, no se habría hecho aquí y hubiera habido un plan B de verdad. Han tenido 8 años para preparar los Juegos, cada año vamos a peor. Es una pena. Es mejor decirlo y no quedarnos callados“.

Anna Godoy, atleta olímpica que representa a España (IMAGO)

Y como si no fuera suficiente, su compatriota y colega triatlonista, Miriam Casillas, quien culminó en la 33° posición con 2:01’46”, también alzó fuertemente la voz al respecto: “Ha pasado en otras veces que hay gente que enferma. Hay muchos triatlones que la mitad de la prueba ha tenido una gastroenteritis e incluso problemas mayores de meses en tratamiento y con antibióticos. Algo que evidentemente fastidia tu carrera deportiva. Esto lo digo no solo como deportista, también como médica“.

Desde la organización habían garantizado la seguridad para el triatlón

A pesar de las lluvias que nuevamente azotaron a París durante el martes 30 de julio, la organización de los Juegos Olímpicos y la Federación de Triatlón garantizaron que estaban dadas las condiciones en el Río Sena para que la competencia se lleve a cabo de manera propicia. Por eso mismo, este miércoles 31 se celebraron tanto la competencia femenina -pautada para dicho día de antemano- como la masculina, que había sido pospuesta.

La francesa Cassandre Beaugrand se quedó con la medalla de oro femenina tras un lograr un tiempo de 1:54’55”, mientras que la masculina fue para el británico Alex Yee, que tuvo un tiempo de 1:43’33”.