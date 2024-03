Los Juegos Olímpicos París 2024 están a la vuelta de la esquina y uno de los principales atractivos estará en el torneo de fútbol masculino. La Selección Argentina Sub 23, que dirige Javier Mascherano, es una de las favoritas debido a la gran cantidad de figuras que pueden estar en el equipo olímpico. Además, otras selecciones empiezan a tener problemas para el armado de sus planteles.

El gran inconveniente para el torneo de fútbol de París 2024 es que los equipos no están obligados a ceder a sus futbolistas a las selecciones sub 23. ¿Por qué? Debido a que el certamen de los Juegos Olímpicos no es organizado por FIFA, por lo que no hay obligatoriedad en la cesión de jugadores a los combinados nacionales.

En el caso de la Selección Argentina, ya hay trabajo de parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y del técnico Javier Mascherano para tratar de convencer a los clubes de ceder a los jugadores. En el caso de los jugadores que militan en la Liga Profesional Argentina no representan problema, mientras que el objetivo es convencer a los clubes del exterior.

Acá es donde viene el principal problema, ya que los clubes de Europa, mientras se disputan los Juegos Olímpicos, deben hacer la pretemporada con vistas a un nuevo año futbolístico (2024-25). Sin embargo, desde la AFA, hay optimismo para convencer a los clubes involucrados de ceder a los jugadores argentinos.

Real Madrid podría ayudar a la Selección Argentina al no ceder jugadores a los Juegos Olímpicos

Así como la Selección Argentina Sub 23 debe convencer a los clubes de ceder a los jugadores, lo mismo deben hacer el resto de los seleccionados participantes. Acá es donde la Albiceleste empieza a tener cierta ventaja producto de algunos clubes que ya manifestaron su deseo de no ceder jugadores a los Juegos Olímpicos.

Tal como se conoció en Europa, Real Madrid es uno de los grandes de Europa que ya le manifestó a algunas federaciones de fútbol que no cederá jugadores para los Juegos Olímpicos. Esto ya representa un problema para una de las selecciones candidatas a ganar medallas: la local, Francia.

Aurélien Tchouaméni, una de las figuras del medio campo del Madrid, reveló en una rueda de prensa que las chances para jugar los Juegos Olímpicos de París con Francia son casi nulas. “Obviamente jugar los Juegos Olímpicos en tu país es algo extraordinario. No es algo que podamos repetir en nuestras vidas. Pero es nuestro empleador y desde el momento que el Real Madrid decidió vetar la chance no creo que tengamos mucho para decir“, admitió.

Este mediocampista habló en plural, puesto que Real Madrid cuenta con varios jugadores franceses que son elegibles para los Juegos Olímpicos: a Tchouaméni hay que sumarle a Eduardo Camavinga y Ferland Mendy. También podría ser elegible Kylian Mbappé, puesto que es casi un hecho que será nuevo jugador merengue la próxima temporada, aunque no hay anuncio oficial por el momento.

A su vez, el equipo blanco también tiene otras figuras que podría bloquear para evitar que vayan a los Juegos Olímpicos: si bien son mayores de 23 años, las selecciones de Ucrania y Marruecos (rivales de Argentina en la fase de grupos) tenían en mente convocar a Andriy Lunin y Brahim Díaz para este torneo. Lo mismo sucedería con el joven Arda Güler con Turquía y con el resto de los futbolistas españoles que puedan ser convocados.

El caso particular de Nico Paz y la Selección Argentina Sub 23

La decisión de Real Madrid, con Carlo Ancelotti y Florentino Pérez a la cabeza, de no ceder jugadores a los Juegos Olímpicos representa un revés para todas las selecciones que quieran tener a algunas de las figuras anteriormente mencionadas. Ahora, el caso de Nico Paz con la Selección Argentina Sub 23 puede ser distinto. ¿Por qué?

Paz estuvo recientemente convocado a la Selección Argentina Sub 23 para la gira por México y, de hecho, jugó el segundo partido como titular. Con la reciente decisión que tomó Real Madrid, parece difícil que pueda estar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En todo caso, la decisión de Real Madrid podría cambiar dependiendo de lo que defina Ancelotti con Nico Paz para la pretemporada. Si el joven argentino no es subido al primer equipo para la preparación de cara a una nueva temporada y se mantiene en el filial, Real Madrid Castilla, entonces tendría mayores chances de recibir el permiso para estar en el combinado albiceleste.

Se cree que el bloqueo de jugadores para ir a los Juegos Olímpicos apuntaría sólo a figuras del primer equipo. El caso de Nicolás Paz será importante de seguir de acá a unos meses, sobre todo con su desarrollo en el Madrid.