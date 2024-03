Los Juegos Olímpicos París 2024 tendrán a 16 países compitiendo en fútbol masculino, de los cuales 4 son europeos. Cada zona tendrá a un representante del Viejo Continente, con el anfitrión Francia (¿podrá contar con Kylian Mbappé?) como cabeza del grupo A. ¿Qué otros equipos hay?

La competencia clasificatoria para la cita olímpica fue la Euro Sub 21, con la particularidad de que Inglaterra, el campeón, no dirá presente debido a que no pertenece a Comité Olímpico Internacional (participa como Reino Unido pero no en fútbol masculino). Es por eso que las tres plazas restantes las ocupan España, Israel y Ucrania.

España, el subcampeón europeo

El equipo dirigido por Santi Denia hizo un torneo casi perfecto. Llegó invicto al último partido del certamen (4 victorias y 1 empate), pero terminó cayendo en la final contra Inglaterra por 1 a 0.

En su camino hacia París derrotó a Croacia, Suiza y Ucrania (en semis), con quien había igualado 2 a 2 en la fase de grupos. En esta fecha FIFA cayó 2 a 0 ante Eslovaquia y venció 1 a 0 a Bélgica.

Ucrania, uno de los semifinalistas

Los de Unai Melgosa llegaron a la semifinal de la última Euro U-21 y perdieron contra España por goleada. En la fase de grupos había hecho una buena campaña, venciendo a Croacia y Suiza y luego eliminando a Francia en cuartos de final.

En esta fecha FIFA, enfrentó a Azerbaiyán y le ganó 3 a 0 con goles de Oleksandr Yatsyk, Oleh Ocheretko y Valentyn Rubchynskyi.

Israel, el que perdió contra el campeón

Los dirigidos por Guy Luzon no fueron finalistas del certamen porque se cruzaron con Inglaterra. En ese torneo le tocó enfrentarse con Alemania (empató 1 a 1), los británicos (perdieron 2 a 0) y República Checa (ganaron 1 a 0). En cuartos, clasificaron por penales tras igualar sin goles contra Georgia.

En la última fecha FIFA, jugaron dos partidos y perdieron ambos: 2-1 ante Polonia y 2-0 ante Alemania.

Los grupos de los Juegos Olímpicos París 2024

Grupo A : Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y el ganador del repechaje entre Asia y África

: Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y el ganador del repechaje entre Asia y África Grupo B: Argentina, Marruecos, AFC 3 y Ucrania

Argentina, Marruecos, AFC 3 y Ucrania Grupo C : AFC 2, España, Egipto y República Dominicana

: AFC 2, España, Egipto y República Dominicana Grupo D: AFC 1, Paraguay, Mali e Israel