En la última jornada de la natación de los Juegos Olímpicos París 2024, China se quedó con una impensada medalla de oro al imponerse en la posta 4×100 combinada. Estados Unidos debió conformarse con la de plata, mientras que Francia completó el podio.

Jiayu Xu, Haiyang Qin, Jiajun Sun y Zhanle Pan se impusieron por un tiempo total de 3:27.46, delante del conjunto norteamericano que pausó el reloj en 3:28.01. Así, China le quitó el título al equipo estadounidense, que no perdía el oro en esta prueba desde 1980.

A pesar del triunfo del combinado asiático, Adam Peaty, que terminó cuarto junto a sus compañeros británicos, a 1.22 segundos del podio, criticó la habilitación de los chinos tras el dopaje masivo en Tokio 2021.

“Si fuiste ‘contaminado’ dos veces, como persona honorable, deberías abandonar el deporte. Pero sabemos que el deporte no es tan simple“, comentó el inglés en referencia al episodio que la Agencia Mundial Antidopaje y la de China determinaron como contaminación de la comida.

Qin Haiyang y Sun Jiajun, que participaron de la final de este domingo, estuvieron entre la decena de deportistas por los cuales saltaron las alarmas en los controles anti dopaje en competencia.

“Una de mis frases deportivas favoritas es que no hay razón para ganar a menos que sea justo. Creo que lo sientes en tu corazón. Si ganas y sabes que estás haciendo trampa, en realidad no estás ganando“, insistió Peaty.

“Ganar no significa nada si no se juega limpio. No quiero manchar a una nación o un grupo entero con una sola pincelada. A la gente que necesita hacer su trabajo: despierten y hagan su trabajo“, agregó.