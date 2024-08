Tras quedar eliminado en dobles masculinos -junto a Carlos Alcaraz– la participación de Rafael Nadal terminó en los Juegos Olímpicos de París. El oriundo de Manacor formó parte de la Ceremonia Inaugural trasladando la antorcha olímpica en el Río Sena además de jugar tanto en individual masculino como en dobles.

El sorteo no fue nada favorable para Rafa en singles ya que tras tener que batallar ante Márton Fucsovics, el español se midió ante Novak Djokovic en segunda ronda y el serbio lo pasó por encima con una victoria contundente en sets corridos. La ilusión estaba puesta en el dobles, el cual jugó junto a Carlos Alcaraz, pero el pasado miércoles quedaron eliminados ante la pareja estadounidense conformada por Krajicek y Ram.

Rafa y Carlitos jugaron el doble masculino para España. (Foto: IMAGO).

Rafa habló de su participación en el US Open

El cuarto y último Grand Slam de 2024 iniciará el 26 de agosto y culminará el 8 de septiembre. El US Open es uno de los certámenes más imponentes del circuito de la ATP y marca el ritmo del cierre del año, aunque después queden algunos Masters 1000 y el Torneo de Maestros por jugarse. De los 22 torneos de Grand Slam que obtuvo Rafael Nadal, cuatro fueron en Flushing Meadows, Nueva York.

Una vez terminada su participación en París 2024, Rafael Nadal fue consultado respecto a su presencia en el US Open y el español prácticamente se descartó: “Parece que no, pero se los haré saber pronto. Para mí, ahora no puedo darte una respuesta clara, necesito algo de tiempo, pero me parece difícil”.

¿Se viene el retiro?

Con 38 años, para Rafael Nadal cada vez es más difícil competir en el alto rendimiento. Es cierto que en la antesala a los Juegos Olímpicos llegó a una final ATP en Bastad -la cual perdió ante Nuno Borges- pero la realidad es que cuando le tocó competir contra rivales de peso, no estuvo a la altura.

Él mismo se refirió a su retiro en más de una oportunidad, por lo que es algo que está en su cabeza. Difícilmente tome la decisión ahora y probablemente quiera hacerlo en un torneo emblemático para él, pero el fin de la era Nadal está cada vez más cerca y los amantes del tenis lo saben.