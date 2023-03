La carrera de Lionel Messi aún no tiene un futuro definido, ya que se encuentra en plena negociación con PSG, donde posee contrato hasta mitad de año. Y a lo largo de las últimas semanas, fueron varios los interesados en poder contratar al mejor futbolista del mundo.

FC Barcelona, Inter Miami CF y Valencia CF, en el caso de que no descienda en LaLiga, están dispuestos a llevarse al rosarino, aunque también se mantiene vigente el sueño de Newell's. A pesar de que desde Europa enfatizan que el deseo del 10 es poder quedarse en Francia, en las últimas horas fue Sergio Agüero quien se refirió a un posible retorno hacia el Blaugrana.

En plena transmisión de Kings League por Twitch, el Kun sorprendió a todos al referirse a lo que podría ocurrir con la carrera de Messi, donde sostuvo que "mi sensación es que hay un 50% de posibilidades de que regrese al Barça". Incluso, confesó que "debería retirarse en el Barça. Barcelona es su casa, tiene que terminar su carrera aquí".

Al momento de que la Pulga se marchara del Blaugrana, se quebró la relación con Joan Laporta. Si bien el presidente del cuadro catalán manifestó que "es obvio que me gustaría que algún día volviese. Me encantaría, pero no podemos generar según qué expectativas", el ex delantero de Manchester City fue categórico y le tiró la pelota al empresario: "Tiene que hacer un esfuerzo para traer de vuelta a Leo". ¿Será que pegará la vuelta?