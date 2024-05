En el mundo Boca están completamente preocupados por la situación que atraviesan la gran mayoría de los futbolistas que son dirigidos por Diego Martínez, ya que las complicaciones físicas le están generando un enorme problema a la hora de armar el equipo.

Durante la práctica de este viernes, Cristian Lema fue quien debió retirarse del ensayo futbolístico por una molestia muscular. El defensor central se someterá a estudios y todo hace creer que no podrá jugar frente a Central Córdoba, el domingo por la noche. A raíz de ello Martínez comenzó a dar algunas pistas de cómo formaría.

Por momentos, dentro del ensayo de fútbol reducido que se dio este viernes, utilizó a Jorman Campuzano como zaguero central, al igual que a los juveniles Lautaro Di Lollo, Ariel Molas y Mateo Mendía . Al no tener a Nicolás Valentini, quien sigue entrenándose pero no es tenido en cuenta para los partidos por no haber firmado su renovación contractual, el DT debe reinventarse. Incluso, hubo una sorpresa en el lateral derecho.

Al tener entre algodones a Luis Advíncula por un golpe en la rodilla, quien jugó en su lugar fue Marcelo Saracchi. Sí, el lateral uruguayo debió moverse a pierna cambiada y generó una enorme sorpresa entre los hinchas. Y esto se debe a que Lucas Blondel está recuperándose de su rotura de ligamentos cruzados, además de que perdieron a Marcelo Weigandt, quien se marchó hacia Inter Miami.

El sábado por la mañana, el DT de Boca realizará la prueba formal de fútbol, donde alineará un equipo con vistas al duelo en Santiago del Estero frente a Central Córdoba, donde buscará un triunfo para encarrilar el barco en la Liga Profesional luego de lo que fue la derrota en el debut ante Atlético Tucumán.

Marcelo Saracchi fue el lateral derecho en el entrenamiento de Boca.

Todos los lesionados de Boca

Aaron Anselmino : se resintió del desgarro en isquiotibial izquierdo.

: se resintió del desgarro en isquiotibial izquierdo. Exequiel Zeballos : operado del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

: operado del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Marcos Rojo : desgarro en el isquiotibial izquierdo.

: desgarro en el isquiotibial izquierdo. Nicolás Figal : desgarro en gemelo izquierdo.

: desgarro en gemelo izquierdo. Pol Fernández : contractura post Fortaleza . En duda vs. Central Córdoba .

: contractura post . En duda vs. . Luis Advíncula : se hará estudios por una molestia en la rodilla. En duda vs. Central Córdoba .

: se hará estudios por una molestia en la rodilla. En duda vs. . Cristian Medina : dolencia en la zona de las costillas, cerca del tórax. Tendrá reposo durante varios días.

: dolencia en la zona de las costillas, cerca del tórax. Tendrá reposo durante varios días. Lucas Blondel : rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

: rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Cristian Lema: molestia muscular en el gemelo, se realiza estudios.

