Por los octavos de final de la Copa de Francia, el Paris Saint Germain, que no podrá contar con Kyliam Mbappé por lesión se enfrenta en el clásico ante el Olympique de Marsella, con el objetivo de seguir de ronda en la única competencia doméstica que aún no pudo ganar Lionel Messi.

La particularidad de esta competencia, es que los jugadores titulares no podrán usar sus dorsales habituales durante todos los torneos, si no que tienen que ir desde la 1 hasta la 11, por lo que Messi no podrá usar la número 30 como de costumbre, si no que cambiará por primera vez en la temporada.

A pesar de que Neymar esté entre los titulares, quien es el encargado de llevar la 10, el astro argentino volverá a usar la 10 en el PSG, por segunda vez, ya que lo había hecho por el mismo torneo ante el Niza, mientras que el brasileño, usará la 11, como en el Barcelona.

La única vez que el capitán argentino usó la 10 en el equipo parisino, fue el 31 de enero del 2022, ante el Niza por los octavos de final de la Copa de Francia, misma instancia que hoy, en el partido que terminó 0 a 0 y derrota del PSG en la definición por penales.