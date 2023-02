El frío mensaje del Barcelona para Messi por el premio The Best

Una vez más, Lionel Messi volvió a quedarse con el premio FIFA The Best al mejor jugador del mundo. Jugadores, entrenadores y periodistas volvieron a poner a Leo en lo más alto del fútbol. El argentino recibió cientos de mensajes públicos con felicitaciones.

Kylian Mbappé, Luis Suárez, la FIFA, los jugadores de la Selección Argentina y muchos más. Todos le tiraron buena onda al 10 luego de una nueva distinsión individual. Entre tantos mensajes apareció el del Barcelona, aunque sin la emotividad de otras épocas.

"Enhorabuena, Leo!", fue lo único que escribió la institución catalana en la publicación de Messi, sin dedicarle ningún posteo en particular. Es la primera vez que la Pulga se queda con el premio The Best desde su salida del club. Y se notó...

+ A quién votó Messi en los premios The Best

A Leo le tocó dejar su voto por ser el capitán de la Selección Argentina y no tuvo dudas: le dio el primer lugar a Neymar, el segundo a Mbappé y el tercero a Benzema. Poco le importó que sean sus rivales directos en la lucha por el premio. Como corresponde.