Ya no es novedad. Lionel Messi sigue dominando la élite del fútbol mundial y volvió a quedarse con una nueva edición del Balón de Oro. La obtención de la Copa América fue uno de los grandes motivos para que la Pulga se adueñe de su séptimo galardón.

Después de felicitar a Robert Lewandowski, quien quedó por debajo de la Pulga, el actual futbolista de PSG se acercó al estrado y expresó sus sentimientos tras obtener un récord en cuanto a los trofeos individuales que recibió a lo largo de su carrera, ya que es el único en actividad que posee 7 ediciones del Balón de Oro.

"Es increible volver a estar acá. Hace dos años dije que eran los últimos de mi carrera y que no sabía qué iba a pasar. A partir de allí me preguntaron cuándo me iba a retirar y ahora estoy muy feliz, muy feliz de estar acá y con ganas de pelear por nuevos retos", manifestó Lionel Messi al recibir el premio.

Quizá no fue de los mejores años de la Pulga, pero pudo conseguir un título con la Selección Argentina, lo que generó una gran dedicatoria para sus compañeros: "Varias veces me tocó ganar este premio y sentía que tenía una espinita clavada, pero este año pude conseguir el sueño que tanto deseaba: después de tantos tropezones llegó. Este premio, en gran parte, es por lo que hicimos en la Copa América", aseveró el rosarino.

Y, sobre el final, se tomó unos instantes para ofrecerle un reconocimiento a Robert Lewandowski: "Te merecés tu Balón de Oro. El año pasado fuiste el gran ganador y France Football debería darte el premio, ya que no pudo otorgártelo por la pandemia, pero fuiste claro merecedor y debés tenerlo en tu casa", manifestó.