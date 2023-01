Luego de un mes y una semana de tocar el cielo con las manos, Lionel Messi dio su primera entrevista exclusiva como campeón del mundo y le puso fin a uno de los misterios más grandes en la historia del fútbol. Uno que solo un grupo selecto de personas puede conocer según las reglas de FIFA.

Todavía acomodándose para tener una charla que seguramente quedará en la historia junto al periodista Andy Kusnetzoff para Perros de la Calle, Lionel Messi confesó cuánto pesa la Copa del Mundo y de pasó recordó las confusiones que tuvo junto a sus compañeros por no saber cuál era el trofeo original.

Rememorando el icónico momento en donde realizó su particular forma de caminar hacia el centro de la escena junto a sus compañeros, Lionel Messi confesó que la copa del mundo "es pesadita". Pese a que solo tiene 36.8 cm de altura, todo lo que significa esta reliquia se hace notar en sus 6.142 kilogramos.

Una copa que Messi no sabe cuánto tiempo levantó en realidad ya que, durante la charla, confesó que realmente se confundieron: "No sé, hubo un quilombo con las copas. Levante la buena y después hubo un lio. No sabíamos si era la verdadera, pero ya no importada", soltó tentado por el momento.

La historia de la copa falsa que llevó Messi en el festejo

Vale recordar que, según se pudo conocer, la copa con la Messi dio la vuelta en el Estadio Lusail para festejar con los hinchas era una réplica que una pareja argentina le había dado a la familia de Leandro Paredes para celebrar. La misma fue pasando de mano en mano hasta que llegó al 10 en una de sus imágenes más impactantes.