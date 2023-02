¿Quiénes no votaron a Messi para los premios The Best?

Lionel Messi volvió a quedarse con el premio The Best y, tal como acostumbra la FIFA, se hicieron públicas las votaciones de los capitanes, entrenadores y periodistas. Como era de esperarse, la gran mayoría le dio al menos un puntito al campeón del mundo, pero no todos...

Encabezando la lista de los que no votaron a Leo aparece el capitán de Portugal, que no fue Cristiano Ronaldo, sino Pepe. El ex defensor del Real Madrid puso a Kylian Mbappé primero, a Luka Modric segundo y a Karim Benzema tercero. Nunca se llevaron muy bien.

Otra votación sorpresiva fue la de Luis De La Fuente, flamante DT de España, quien tampoco eligió al 10, pero sí a Julián Álvarez. El entrenador de La Roja eligió primero a la Araña, segundo al inglés Jude Bellingham y tercero a Luka Modric.

Entre los nombres importantes también está Mohamed Salah, capitán de Egipto y figura del Liverpool. Sus votos fueron para Vinicius, Kevin De Bruyne y Achraf Hakimi.

+ Los que no votaron a Messi