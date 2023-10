Cristiano Ronaldo no la pasó bien en su más reciente partido en Arabia Saudita. Es que las vivió todas en el encuentro Al Nassr vs. Al Ettifaq por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones. A los enojos y cruces que tuvo con el árbitro chileno Piero Maza, se le sumaron los cánticos por Lionel Messi de parte del público rival. Su gesto mandando a callar a esos aficionados cuando le recordaron al argentino por ganar su octavo Balón de Oro da la vuelta al mundo.

El portugués ya había causado polémica con unos emojis en redes sociales por la consagración de Messi en la gala del Balón de Oro. Lo hizo tras unos comentarios del controvertido periodista Tomás Roncero. Evidentemente, al Bicho no le agrada para nada el buen momento del astro rosarino y lo demostró en este partido.

El ex Real Madrid, Juventus y Manchester United no estuvo de buenas ante Al Ettifaq. Lo demostró con varias protestas por las decisiones arbitrales del chileno Piero Maza. ¡Hasta pidió que lo cambien de juez en pleno partido! A su vez, el portugués demostró constantemente su enojo por algunos fallos, pero no es lo único que tuvo que soportar.

Si bien el partido se desarrolla en el campo de Al Nassr, el Mrsool Park, hubo varios hinchas de Al Ettifaq. Para meterle presión a CR7, no tuvieron mejor idea que gritar por Messi, lo que provocó el fastidio de la estrella lusa con gestos más que evidentes.

Cristiano Ronaldo escuchó “Messi” y mandó a callar a los hinchas de Al Ettifaq

En un video difundido por el periodista saudí Ali Al Enuzi, se pudo escuchar a los hinchas de Al Ettifaq gritando “Messi, Messi, Messi“, mientras Cristiano Ronaldo estaba con el balón, aguardando por un lateral a favor. Apenas escuchó el nombre del argentino, se pudo ver una risa irónica del portugués, pero no quedó ahí.

Una vez que dejó el balón y se fue a su posición, Cristiano llevó su dedo a la boca e hizo el gesto de silencio, mandando a callar a todos los hinchas de Al Ettifaq. Allí fue cuando se escucharon los aplausos del público de Al Nassr, mientras el portugués siguió con los ademanes.

Cristiano Ronaldo pidió calma, como para que dejen de nombrarle a Messi, mientras que recibía los aplausos locales. De todas maneras, el portugués mostró una vez más su desacuerdo con el premio para Lionel Messi.

La polémica por ver quién ha sido el mejor jugador entre ambos, tuvo un reciente capítulo cuando el ex entrenador de PSG, Christophe Galtier, aseguró luego de un partido con su equipo, Al Duhail, ante Al Nassr, que “Cristiano Ronaldo es aún el mejor jugador del mundo“. Sin embargo, el francés, anteriormente, había dicho que “tuvo el privilegio de entrenador al mejor de la historia“, por Messi.