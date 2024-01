Este año la Selección Argentina tiene como principal objetivo ganar la Copa América de Estados Unidos, el certamen con el que busca revalidar su posición en el continente y asentarse un tiempo más en la cúspide del planeta, dado que se trata, además, del vigente ganador de la Copa de Campeones UEFA – Conmebol y de la Copa del Mundo de la FIFA.

Pero si el elenco de Javier Mascherano hace los deberes en el Preolímpico de Venezuela, se añadirá una prioridad más que serán los Juegos Olímpicos de París 2024, certamen para el que desde la AFA ya están trabajando en función de contar con Lionel Messi. Pero para que ese momento llegue se deben acomodar un par de cuestiones durante los próximos meses/semanas.

Por empezar, tal como se aclara anteriormente, la Selección Argentina Sub 23 se debe hacer con uno de los dos cupos que otorga Conmebol mediante el torneo clasificatorio que se está desarrollando en Valencia, ciudad de Carabobo (la Albiceleste, integrante del Grupo B, empató su primer partido con Perú y este miércoles choca con Paraguay).

Después, Lionel Messi tendría que presentar realmente intenciones de ocupar una de las plazas que cada combinado tendrá en el torneo de fútbol de París 2024 para futbolistas mayores de 23 años (aunque Javier Mascherano ya hizo referencia en varias ocasiones a esta cuestión y en ningún momento negó que Messi -y también Ángel Di María- esté pensando en participar).

En ese mismo sentido, habrá que esperar a ver cómo termina Leo la Copa América, dado que, si todo sale bien para la Scaloneta, el último partido lo disputará el 14 de julio (en el Hard Rock Stadium de Miami) y el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos comienza el 24 (por tiempos, dos días antes que la inauguración y el inicio del resto de las disciplinas que será el 26).

¿Inter Miami se puede oponer a ceder a Lionel Messi a la Selección Argentina para los Juegos Olímpicos de París 2024?

Reglamentariamente puede, porque los clubes solo están obligados a ceder a sus futbolistas en fecha o torneos organizados directamente por FIFA. No obstante, desde su arribo, se ve que el Inter Miami quiere darle toda la comodidad posible a Lionel Messi (incluso Jorge Más, uno de los propietarios del club del estado de Florida, hasta mencionó que no se opondría a una hipotética cesión al Barcelona si el rosarino así lo quisiese), por lo que este punto no se ve como un obstáculo. Sin embargo, el pedido formal desde AFA sí se deberá realizar.

Del mismo modo, para el momento en el que se desarrollará el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024, no habrá partidos de la Major League Soccer (corta el 21 de julio y vuelve el 24 de agosto, es decir, se encima con la Copa América y no con los JJ.OO.) ni de la Copa de Campeones de la Concacaf (del 6 de febrero al 2 de junio), los dos frentes que el elenco de Gerardo Martino se planteó ganar.

A lo sumo se perdería dos o tres instancias de la Leagues Cup -la copa que ya ganó- que se disputará entre el 26 de julio y el 25 de agosto. Por lo que si el Inter Miami avanza, Leo se podría acoplar para las instancias finales. Eso sí, si quiere jugar todo, se tendrá que olvidar de tener vacaciones hasta fines de este año.

¿Cómo sigue la participación de la Selección Argentina Sub 23 en los Juegos Preolímpicos de Venezuela?

La Selección Argentina sumó un punto en su partido con Paraguay (empató 1 a 1). Ahora, este miércoles 24 de enero (televisa TyC Sports en vivo a las 20 horas de Argentina) chocará con Perú bajo el marco de la segunda fecha del Grupo B. Luego se medirá con Chile (30/1) y con Uruguay (2/2). Si queda primero o segundo clasifica al cuadrangular final contra los dos primeros del Grupo A (Venezuela, Brasil, Ecuador, Colombia y Bolivia). Allí, en un todos contra todos, se entregarán los dos cupos para París 2024.