Este domingo, en el Toyota Stadium, el Inter Miami de Lionel Messi visitará al FC Dallas por los octavos de final de la Leagues Cup que nuclea a los equipos de la MLS y los de la Liga MX. Alan Velasco, exjugador de Independiente que milita en el equipo que hará de local, se refirió en la previa a las características especiales que reviste el encuentro.

“Una cosa de locos. No me lo esperaba, no pensábamos que lo podíamos enfrentar. Acá lo vamos a recibir bien hasta que arranque el partido“, manifestó el futbolista que hasta hace solo un par de semanas había estado en el radar de Juan Román Riquelme para reforzar Boca.

“Va a ser una experiencia inolvidable para mí. Va a ser la primera vez que lo vea en persona. Lo vi desde la tribuna pero nunca en campo de juego. Espero poder marcarlo en algún momento del partido”, agregó el delantero de 21 años que llegó al fútbol de Estados Unidos en febrero del año pasado.

Velasco, que pertenece a la generación de aquellos que solo vieron a Argentina coronarse campeona del mundo con Messi como figura y capitán, se refirió al talento que hace de él un futbolista diferente al resto: “Tiene la habilidad que todos los jugadores deseamos tener. Técnica, velocidad, goles, asistencias y, sobre todo, mentalidad”, enumeró

Locura por Messi en Texas

El del próximo domingo será el primer partido que Lionel Messi dispute fuera del estadio de Inter Miami y esa circunstancia provocó una verdadera revolución en Dallas, Texas, donde en apenas 20 minutos desde que salieron a la venta agotaron las entradas para presenciar el encuentro en el Toyota Stadium.

¿Cómo ver los partidos de Messi en Inter Miami?

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi se ven en vivo y en exclusiva por Apple TV.