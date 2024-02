Inter Miami sigue dando pena en su pretemporada. Sumó un solo empate en cuatro amistosos que disputó entre su los cotejos que afrontó en Estados Unidos como así también los de la gira asiática. Y si bien le resta afrontar los partidos ante Vissel Kobe y Newell’s Old Boys, el equipo de Lionel Messi fue vapuleado a manos de Al-Nassr, que no tuvo a Cristiano Ronaldo siquiera entre los suplentes.

Más allá de lo que fue la calamitosa actuación del elenco comandado por Gerardo Martino, que tuvo a Messi en los últimos minutos, el reconocido periodista guatemalteco, Álvaro Morales, volvió a cruzar a la Pulga. Sí, como suele ocurrir en cada ocasión que no puede convertir, o sufre una derrota, aprovecha las malas para golpearlo en el suelo.

Por medio de sus redes sociales, el jornalista cargó directamente contra el astro argentino, campeón del mundo en Qatar 2022 y capitán del seleccionado nacional: “El equipo de Cristiano humilla al de Messi”, escribió en los últimos momentos del juego que se llevó a cabo en el estadio Kingdom Arena.

No es la primera vez que realiza alguna publicación en contra de Lionel Messi, al menos en este 2024, ya que después de lo que fue el compromiso amistoso contra Al-Hilal, Morales también apuntó contra el rosarino: “El premio al mejor ridículo. Le hacen más daño a Messisito con esas decisiones”, inició. Y añadió: “¿Por qué habría de ganar The Best? Porque ganó el Mundial del 2022… Sí fue en el 2022. Es como cuando la Revista Time lo declara el atleta del año, ¿por qué? Porque llegó a Miami que no lo pudo meter a los Playoffs de la MLS y ganó la Leagues Cup con todo el empuje y las fallas arbitrales”. Crudo y despiadado.

¿Cómo sigue la pretemporada para Inter Miami?

Detrás del duelo ante Al Nassr, los de Martino tienen confirmados otros tres compromisos amistosos antes del comienzo de la MLS. El 4 de febrero, Inter Miami se verá las caras ante el combinado de Hong Kong, mientras que el 7 de febrero lo hará ante Vissel Kobe, el equipo en el que militaba Andrés Iniesta. El 15 de febrero chocará ante Newell’s en Miami.

¿Cuándo será el primer partido de Inter Miami en la MLS?

Después de la extensa pretemporada, con la gira asiática incluida, Inter Miami debutará en la MLS frente a Real Salt Lake, el miércoles 21 de febrero a las 22 horas (Argentina). Será transmisión exclusiva de Apple TV.