Con muchísimo sufrimiento, la Selección Argentina derrotó a Ecuador por penales y se metió en la semifinal de la Copa América 2024, donde ahora deberá esperar por su próximo rival, el cual saldrá del cruce entre Venezuela y Canadá. Pero lo más destacado de la jornada fue que Lionel Messi falló su penal en el inicio de la tanda definitoria. Y quien se aprovechó de la situación fue Álvaro Morales, el polémico periodista guatemalteco.

El cronista de ESPN México se grabó en un video observando la tanda de penales, donde la Albiceleste comenzó con el pie izquierdo tras el disparo que malogró el 10. Y fiel a su estilo, criticó al delantero que también defiende la camiseta de Inter Miami. En medio de la caminata hacia el balón, Morales analizó los gestos del capitán: “Lo veo con una cara, un temor… Los grandes escenarios le pesan siempre… Siempre. Uf, toma aire…”. Pero una vez que el balón se estrelló en el travesaño, no se contuvo.

“¿Así? Jajaja, Messisito. Falló Messi en los momentos importantes, lo quiso hacer a lo Panenka. ¡Qué cosa! Insisto, ya puede ganar, pero en los momentos importantes se enfría algo (golpeándose el pecho), desaparece. ¿Lo han visto en Copa América? Independiente si Argentina clasifica o no…”, manifestó el guatemalteco de 44 años.

Sin pelos en la lengua, el reportero no se olvidó de cuestionar al mejor futbolista del mundo, algo que también hizo durante el partido a través de sus redes sociales: “Y sigue Messi sin marcar en la Copa América”, indicó luego del gol de Lisandro Martínez. Pero no fue el único posteo que le dedicó: “El partido necesita a Di María. Que entre por Messi. Sería lo mejor”, exclamó. Y añadió: “Es tan malo el córner de Messi que se lo arreglan con una peinada al balón. No le sabe a los tiros de esquina”.

Álvaro Morales contra Messi

“Cuando a mí me dicen que es el mejor jugador de la historia, para mí lo tiene que demostrar todos los partidos y a veces Messi desaparece en muchos partidos”, sostuvo Álvaro Morales, quien remarcó que esto sucede “en los momentos adversos”.

A la hora de enumerar episodios, recordó los cruces de Champions League contra Bayern Múnich, Roma y Liverpool, pero además sumó algunos partidos del Mundial de Qatar: “En la final de la Copa del Mundo, cuando Mbappé mete los dos goles, Messi no volvió a aparecer. Contra Holanda, cuando se lo empatan no vuelve a aparecer…”, expresó en una entrevista con BOLAVIP. Y aprovechó para chicanear: “Al que no he visto es a Messi, yo me pregunto si Messi vino a la Copa América o no”.