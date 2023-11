En la pasada Leagues Cup, en la que fue campeón y le dio el primer título de la historia al Inter Miami, Lionel Messi se enfrentó contra varios jugadores argentinos que le hicieron difícil el camino para llegar a esta consagración con su nuevo equipo, que a su vez, le permitió consagrarse como el futbolista más ganador de todos los tiempos.

Uno de estos jugadores nacidos en nuestro país con los que se enfrentó, fue Alan Velasco, el volante ofensivo de 21 años que juega en el Dallas F.C. En aquella ocasión, en el encuentro correspondiente a los cuartos de final, el ex Independiente se quedó con la camiseta del capitán de la Selección Argentina.

Tiempo después de este encuentro, en diálogo con el stream de La Previa del Rojo, Velasco dio detalles y contó la charla que tuvieron. “Un día antes del partido estuve con una persona que lo conoce de la infancia. Me dice: ‘Amigo, le tenés que decir la dirección de la casa de su infancia en Rosario’. Le dije: ‘Ok, pero no me la voy a acordar’. Agarré y me la puse acá, señalando su mano”, comenzó.

Y agregó: “Fijate que en el video, apenas está por arrancar me acerco, le digo gracias por todo, vuelvo y miro… Y cuando vuelvo, le digo ‘Leo, ¿te acordás de esta dirección? Y ahí se empieza a reír, como diciendo ‘¿cómo sabe?’”

Aquel partido, que finalizó 4 a 4, en el que hicieron un gol de Velasco y otro el ex River, Facundo Quignon, mientras que Messi hizo dos para su equipo, tuvo al ex futbolista del Rojo como una de las grandes figuras, ya que también asistió a sus compañeros y cuando fue reemplazado, con el resultado 4 a 2 a favor, fue cuando las Garzas pudieron volver a meterse en partido para empatarlo y llevarlo a los penales.

Ahora, ya con su equipo sin competencia porque fue eliminado en los octavos de final de la MLS a manos de Seattle Sounders, el volante de 21 se encuentra en Argentinarecuperándose de una ruptura de ligamentos cruzados que sufrió hace poco menos de un mes.

Los números de Alan Velasco en Dallas F.C

Desde su llegada al equipo estadounidense, en febrero del 2022, Velasco disputó un total de 64 partidos, en los que marcó 13 goles y aportó 7 asistencias. Además, mostró buenos rendimientos que le permitieron ser convocado por Javier Mascherano para la Selección Argentina Sub 23.

¿Hasta cuándo tiene contrato Alan Velasco con Dallas?

El vínculo del futbolista argentino con la institución de la MLS finaliza el 31 de diciembre del 2025.