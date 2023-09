Cómo y dónde votar a Messi para los Premios The Best 2023

Se conocieron a los nominados para el Premio The Best 2023, el cual es otorgado por la FIFA, y entre los ternados aparece, sin sorpresas, Lionel Messi. Allí, el capitán del seleccionado campeón del mundo competirá contra otros 11 futbolistas en donde se encuentra también Julián Álvarez.

En total, los nominados son, además de Messi y Álvarez, Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Erling Haaland, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappe, Victor Osimhen, Declan Rice y Bernardo Silva figuran entre los posibles ganadores al premio individual por el mejor desempeño individual del 2023.

Leo, quien ya ganó el “The Best” en 2019 y 2022, estará nuevamente compitiendo por este premio que no solo votan en un jurado internacional que está conformado por los entrenadores y capitanes de todas las selecciones del mundo, sino que el público también puede votar y así influir en la elección del ganador. Para quienes quieran votar a Leo, la forma es sencilla.

¿Cómo y dónde votar a Messi para los premios The Best?

La forma de votar a Leo Messi, Julián Álvarez o a cualquier futbolista es la siguiente: primeramente, hay que iniciar sesión o registrarse en FIFA.com, luego seleccionar, en la sección de los premios The Best, las tres opciones principales en cada categoría (mejor jugador/a, mejor entrenador/a, mejor arquero/a y mejor aficionado) y estar seguro que el primer elegido sea el deseado, ya que el número 1 será el votado. Una vez hecho eso, habrá pulsar el botón de “enviar votos”. Sin más pasos, así quedará hecha la votación para cada selección individual al The Best.

Link para votar a Messi en los premios The Best

La votación podrá darse a través de la página oficial de la FIFA, a la que accederás haciendo click acá.

Scaloni y Dibu Martínez, afuera de los nominados

El entrenador campeón del mundo y el ganador del premio en el 2022 no figura entre los ternados este año. Mismo caso con el arquero que se quedó con el trofeo en la última edición.

Julián y Messi, los únicos argentinos que repiten nónima en The Best y Balón de Oro

Para la ceremonia del Balón de Oro, además de Leo y Julián Álvarez encontramos a Lautaro Martínez y Emiliano Martínez, mientras que para el The Best solo los primeros dos aparecen ternados